Реальная угроза

К статистике заболеваемости КВИ приковано внимание всех казахстанцев. Ежедневно по республике выявляется свыше пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Единственный способ победить КВИ – вакцинация. Медики всех стран обращаются к населению с просьбами не игнорировать эту простую аксиому, ведь от этого зависит не только самочувствие, но и, возможно, жизнь.

– У нас в городе функционирует более 50 точек вакцинации. Также работают семь передвижных пунктов. В наличии вакцина «Спутник V». Промежуток между введением первым и вторым компонентом вакцины составляет 21 день, – говорит заместитель руководителя управления здравоохранения по Семейскому региону Думан Берикулы. – Перед вакцинированием людей осматривает терапевт, который даёт заключение о наличии или отсутствии противопоказаний для прививки.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 23 июля в регионе первым компонентом вакцины привились 395 056 человек, вторым компонентом – 241 192 человека.

Специалисты отмечают, что вакцина защищает от вируса на 92%. Теоретически вакцинированный человек может заразиться, но заболевание при этом будет проходить в лёгкой или бессимптомной форме.

– В целом из общего количества вакцинированных по области выявлен 1,6% заболевших. У всех болезнь проходит в лёгкой форме, – отметил Думан Берикулы.

В Семее на сегодняшний день вакцинировались около 150 тысяч человек. Напомним, 18 июля город вошёл в «красную» зону по матрице оценки эпидемиологической ситуации. С 21 июля вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача ВКО, предусматривающее ужесточение ограничительных мер.

Флора Левина

Фото из открытых источников