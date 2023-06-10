Реальная новость или фейк?

В современном мире, когда перед человеком открывается огромное количество источников информации, очень важно уметь отличать правду от лжи, то есть обладать медиаграмотностью.

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина реализуется проект «Медиаграмотность для библиотекарей», и это уже приносит первые плоды. По словам координатора Бибигуль Шагиевой, необходимо развивать навыки грамотности, помогающие понимать сообщения, осознанно оценивать их содержание и делать правильные выводы.

– Умение критически мыслить позволяет принимать грамотные, эффективные решения, содействующие развитию демократии и справедливости в нашем обществе, – рассказала она. – Планируется проведение цикла тематических вебинаров, партнёром проекта выступает Американская библиотечная ассоциация, лучшие представители которой и станут спикерами. Для участия уже зарегистрировались более 1100 желающих из всех городов и регионов Казахстана.

Как показало анкетирование библиотечных работников, в числе основных источников новостей они отметили социальные сети, государственные СМИ, печатные издания, местные СМИ, веб-источники. Именно соцсети оказались на первом месте, однако при этом ответить на вопрос «как отличить реальную новость от фейка?» смогли ответить лишь 23,9% опрошенных библиотекарей.

– Это является показателем острой необходимости обучения медиаграмотности в первую очередь специалистов, работающих с информацией, в том числе библиотекарей разных ведомств и уровней, – подчеркнула Бибигуль Шагиева. – К настоящему времени проведено семь вебинаров с синхронным переводом на казахский и русский языки.

Запись вебинаров можно посмотреть на Ютуб-канале «пушкинки», а, кроме того, со всей необходимой информацией пользователи соцсетей могут ознакомиться в соответствующем аккаунте в Инстаграме – https://www.instagram.com/mediagramm.kz/).

Дарья Штейн