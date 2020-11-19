Реализовать своё избирательное право 

В Восточно-Казахстанской области готовятся к предстоящим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Жителям региона предстоит избрать депутатов всех уровней и проголосовать за одну из партий.

Как продвигается избирательная кампания в регионе, какие требования выдвигаются к тем, кто хочет стать депутатом, и кто может претендовать на эту должность, рассказал председатель областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев.

– Ерсаин Ахметвалиевич, до выборов осталось чуть меньше двух месяцев…

– Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. В нашей стране зарегистрировано шесть политических партий. У них было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры.

– Чем выборы-2021 будут отличаться от предыдущих?

– Выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, которая способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий.

Также впервые введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

– Во всех ли районах и городах области ведётся подготовка к предстоящим выборам?

– В Восточно-Казахстанской области создано 1039 избирательных комиссий, во всех городах и районах работают территориальные избирательные комиссии. Всего в регионе насчитывается более 900 тысяч избирателей.

– Кто в предстоящих выборах имеет избирательное право?

– Каждый гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, обладает активным избирательным правом и имеет право избирать депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является наличие гражданина страны в списках избирателей. Эти списки составляют местные исполнительные органы.

Регистрация по месту жительства на территории конкретного избирательного участка является основанием для включения гражданина Казахстана в список избирателей. Границы избирательных участков опубликованы в областных газетах «Дидар»

(№ 131 от 03.11.2020 г.) и «Рудный Алтай» (№ 131 от 03.11.2020 г.), а также размещены на сайтах местных исполнительных органов.

– Как жителям области зарегистрироваться в качестве избирателей?

– Зарегистрироваться можно в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения выборов. Для этого в регионе создано 19 сall-центров, информация по их адресам размещена на сайтах местных исполнительных органов. Кроме того, в Центре электронных услуг есть вкладка «Найди свой избирательный участок».

– Что делать избирателю, который не сможет прибыть в день выборов по месту регистрации?

– В этом случае избиратель не позднее 10 декабря 2020 года вправе по месту своего пребывания обратиться в акимат с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

Если избиратель находится в населённом пункте вне постоянного места своей регистрации и имеет временную регистрацию по месту жительства, он вправе не позже, чем 10 декабря 2020 года, обратиться в акимат по месту своего временного нахождения с письменным заявлением о включении его в список избирателей того избирательного участка, на котором он будет голосовать в день выборов.

С 26 декабря 2020 года каждому избирателю Восточного Казахстана предоставляется возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своём избирательном участке.

Бахыт Сарсембаева