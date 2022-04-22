Реалии и перспективы

В Риддере в текущем году будут реализованы важные социальные проекты.

Аким Риддера Дмитрий Горьковой провёл встречу с населением. Он озвучил информацию о социально-экономическом развитии города. Особое внимание уделил вопросам, которые будут решены в текущем году.

Так, по информации руководителя моногорода, в 2022 году продолжатся работы по укреплению материально-технической базы учреждений образования, текущему ремонту автомобильных дорог, освещению улиц, будет завершена реконструкция моста через реку Ульбу, а также строительство школы на 600 мест, продолжится возведение новой больницы.

Местные жители задали акиму города волнующие их вопросы. Горожан интересовало благоустройство детских площадок, вывоз мусора, водоснабжение улиц Громотушинской, Набережной, Заводской и переулка Заводского, ремонт остановок на «Белом Лугу» и в посёлке Лениногорский лесхоз, движение городских маршрутных автобусов. Решение всех озвученных риддерцами вопросов взято на контроль.

Юрий Пааль

Риддер