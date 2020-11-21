Реабилитация за счёт ОСМС 

Пациенты, перенёсшие COVID-19 и коронавирусную пневмонию, получат услуги реабилитации за счёт средств обязательного социального медицинского страхования.

Соответствующие дополнения Министерство здравоохранения РК внесло в Правила оказания медицинской реабилитации населению. Приказ опубликован на сайте «Әділет».

Реабилитация пациентов после COVID-19 предполагает несколько этапов. Ещё в период госпитализации начинается комплекс восстановительных мероприятий, которые направлены на нормализацию дыхания, снижение развития осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.

После выписки, в зависимости от тяжести течения заболевания, наличия сопутствующих патологий, пациент может быть направлен на второй этап медицинской реабилитации или сразу на третий этап, который проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому либо дистанционно. Стоит отметить, что постковидный синдром требует и мер психологической поддержки.

– Если пациент перенёс коронавирусную инфекцию, насыщение крови кислородом было ниже 95 процентов, объём поражения лёгких составил более половины, или этот показатель был на уровне 25 процентов, но присутствовала одышка, превышающая норму, имелись сопутствующие заболевания, обеспечивалась кислородная поддержка, лечение проходило в отделении реанимации и интенсивной терапии, то пациент нуждается в восстановительном лечении второго этапа, – отметил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжан Абилов. – Пациенты с умеренно-выраженными нарушениями направляются на третий этап.

Стоит отметить, что при наличии показаний рассчитывать на реабилитацию третьего этапа могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды.

Курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально, с учётом особенностей организма пациента, наличия у него сопутствующих заболеваний, возраста и т. д.

Порядок направления на реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19 и коронавирусную пневмонию, не отличается от уже существующего. Для этого нужно обратиться к участковому врачу, который даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы специалистов для оценки состояния пациента. При осмотре учитываются функции дыхания – уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии, способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

– Фондом обеспечивается бесперебойное финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесённых коронавируса или пневмонии, – добавил Галымжан Абилов. – Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом соцмедстрахования заключены договоры с 559 поставщиками, в числе которых 203 частные медорганизации.

Если пациенту отказывают в помощи или возникли вопросы касательно правил реабилитации, то можно обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24/7.

Ева Ким

Из открытых источников