Развлекаемся по науке

Для школьников наступила долгожданная пора осенних каникул. Чем же стоит заняться ребятам, чтобы время прошло интересно, с пользой и безопасно, расскажем в нашем материале.

На время каникул, конечно, можно подумать о совместном отпуске при наличии времени и средств, заранее запланировав поездку за границу, к родственникам или за город. Однако у большинства родителей отпуск закончился. Отметим, что и работающие в это время родители могут занять ребёнка в пределах города. Один из вариантов – библиотека.

Возможно, некоторые задумаются: «Что же здесь интересного? Книгу можно и дома почитать…». Однако Центральная детская библиотека имени Оралхана Бокея, расположенная по адресу: улица М. Горького, 54, приглашает учащихся младших и средних классов с 1 по 7 ноября провести время в необычном формате – научные каникулы. Заинтересовались? Рассказываем.

Дни осенних каникул, в которых нет места скуке и безделью, – пожалуй, именно так можно описать программу, которую подготовили для ребят в библиотеке.

Загадочная история, приключения в поисках отгадки – неотъемлемые составляющие любого квеста. Так, 1 ноября школьники смогут принять участие в увлекательном квесте «Тайны Хогвардса» по знаменитой книге Джоан Роулинг про приключения юного волшебника Гарри Поттера. Ребята заглянут в каждый загадочный уголок Хогвардса, спасут от злобного змея ученицу Грифиндора, отгадают сложные волшебные загадки, чтобы найти тайную комнату. А также смогут создать свой индивидуальный мультфильм на мастер-классе покадровой анимации. Участников ждут незабываемые приключения.

Немало потрудиться нужно будет учащимся среднего звена – для них сотрудники библиотеки подготовили интеллектуальный конкурс «Мозговая атака». Именно здесь 2 ноября ребята посоперничают друг с другом за звание «Самого умного» и смогут поразить всех своими знаниями по математике, географии, истории и биологии.

«Существуют ли инопланетяне?», «Какая планета самая большая?» На эти и другие вопросы школьники найдут ответы во время интеллектуального брейн-ринга «Знатоки космоса», который состоится 3 ноября.

А ещё в этот день на мастер-классе «Космос близко» сотрудники библиотеки научат всех желающих рисовать космическое пространство и планеты. Однако на этом интересные мероприятия для ребят не заканчиваются – самые любопытные смогут узнать больше о космосе в планетарии библиотеки.

В День математики, 4 ноября, у ребят появится уникальная возможность расширить свой кругозор и узнать много нового о цифрах и счёте. Для них подготовили увлекательный квест, во время прохождения которого юные участники смогут показать все свои познания в этой точной науке.

Также программа научных осенних каникул предусматривает, что ребята побывают в виртуальной реальности с помощью VR-очков, поиграют в традиционную казахскую игру тоғыз құмалақ, соберут подвижного Lego-робота.

– Помимо запланированных мероприятий ежедневно для ребят в библиотеке открыт планетарий, где можно посмотреть познавательные фильмы о космосе, – поделились сотрудники библиотеки. – Для всех желающих проведём мастер-классы по рисованию космоса, пользованию 3D-ручкой, экскурсии по живому и музейному уголкам. Поиграем вместе в настольные игры и научим создавать анимационные фильмы на оборудовании «Мультстудия».

Организаторы приглашают всех школьников младших и средних классов в космическую библиотеку весело и с пользой провести научные каникулы. Вход свободный. В библиотеке уверены, каждый ребёнок получит новые знания, положительные эмоции, а также обзаведётся новыми друзьями. Осенние дни каникул останутся в памяти надолго…

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой