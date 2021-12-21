Развитие ситуации зависит от нас

В Восточно-Казахстанской области наблюдается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией – положительную тенденцию можно будет сохранить при дальнейшем соблюдении ограничений.

Если говорить в целом по Казахстану, то ситуация по распространению COVID-19 складывается благоприятно. Так, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в регионах Казахстана на 20 декабря 2021 года в «жёлтой» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

К слову, в нашем регионе наметилась положительная тенденция к снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, за сутки на 20 декабря было зарегистрировано десять новых случаев заболевания – в городах Семей, Усть-Каменогорск и районе Алтай.

Коечный фонд для пациентов заполнен на 14,2 процента. За сутки из стационаров в связи с выздоровлением выписано шесть человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 298 пациентов.

Кроме того, ещё у одного бессимптомного вирусоносителя завершён домашний карантин.

Безусловно, снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией удалось благодаря комплексным мерам. Рекомендации, ограничительные мероприятия и, конечно же, вакцинация оказывают своё положительное влияние.

Стоит отметить, что, по данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, первым компонентом вакцины привилось 908378 восточноказахстанцев, вторым – 898709.

В регионе активными темпами идёт вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. По информации Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, на 20 декабря вакциной Pfizer привились порядка 53 тысяч человек. В их числе 48 тысяч детей, порядка 3700 кормящих и около 1100 беременных женщин. К слову, второй компонент вакцины получили порядка 6400 человек.

Напомним, первые 35100 доз вакцины Pfizer прибыли в наш регион 11 ноября, а уже 14 ноября прививки начали ставить тем восточноказахстанцам, кто подлежит вакцинации этим препаратом.

Однако снижение количества заболевших вовсе не говорит о том, что можно расслабиться и забыть про санитарные нормы. Положительная тенденция может сохраняться при дальнейшем соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на то, что совсем скоро наступят новогодние праздники и каникулы, жителям Восточно-Казахстанской области необходимо помнить, что проводить их нужно с соблюдением всех мер предосторожности. Следует воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест. Ведь исход ситуации по темпам распространения COVID-19 зависит от нас самих, и каждый из нас должен с максимальной ответственностью относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.

Александра Исаева