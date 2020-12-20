Развитие села

Кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» провели встречу с коллективом Восточно-Казахстанского мукомольно-комбикормового комбината в Семее.

Они ознакомили собравшихся со своей деятельностью и разъяснили им основные задачи предвыборной программы партии.

В случае если партия наберёт достаточное количество голосов, с трибуны Мажилиса Парламента Республики Казахстан её представители планируют защищать интересы не только сельчан, но и работников производства.

– В первую очередь – вопрос о земле. Мы говорим о том, чтобы запретить продажу и сдачу земли в аренду иностранным гражданам. Земля должна быть у казахстанцев. Это один из главных постулатов, – сказала кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Рабига Токсеитова. – Также нужно покончить с безработицей, которая имеется в сельской местности.

Ещё один вопрос, рассматриваемый программой партии, – это поддержка многодетных семей. «Ауыл» предлагает определить многодетной семью, в которой воспитываются от трёх и более детей.