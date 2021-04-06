Разведка с воздуха

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов совместно со специалистами ДЧС ВКО, ВК филиала «Казселезащита» и РГП «Казгидромет» провели мониторинг паводкоопасных участков региона.

Аэровизуальному обследованию подлежали территории Глубоковского и Катон-Карагайского районов, а также Алтая и Усть-Каменогорска. Были осмотрены русла рек Бухтарма, Красноярка, Глубочанка.

– По результатам аэровизуального обследования в регионе отмечается стабильная гидрологическая обстановка, – сообщил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алексей Штыкель. – Уровень воды на реках ниже критического. Отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие рек, без выхода воды на лёд и подтопления населённых пунктов.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, на территории области начинается активная фаза снеготаяния – площадь покрытия снегом за последние две недели уменьшилась с 97 до 55 процентов, наблюдается оттаивание верхнего слоя почвы. Вместе с тем промерзание почвы свыше одного метра сохраняется в шести районах области: Курчумском, Катон-Карагайском, Бескарагайском, Зайсанском, Бородулихинском и в районе Алтай. Высота снежного покрова на равнинной территории не превышает 50 сантиметров (лишь в Алтае –

75 см). В Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове, а также Абайском, Бескарагайском, Жарминском, Курчумском, Тарбагатайском районах снег встречается местами.

Специалисты ДЧС отметили, что на территории региона действует режим повышенной готовности, созданы оперативные штабы. Реализуются детальные планы действий и областной план противопаводковых мероприятий. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», средняя температура в регионе в апреле ожидается в пределах нормы (от -2 до +10 градусов), на большей части территории области количество осадков за месяц предполагается выше нормы и около нормы – на западе региона.

В департаменте сообщили, что на случай прихода паводка акиматами городов и районов заготовлено 109,6 тысячи штук мешкотары, 15,5 тысячи тонн инертных материалов и 532 тонны ГСМ.

Также в рамках противопаводковых мероприятий в области продолжаются взрывные работы: операции по подрыву льда прошли в Бескарагайском районе, в селе Кривинка. Всего была использована тысяча килограммов взрывчатых веществ, площадь дробления льда составила 30 тысяч квадратных метров. Таким образом обеспечивается безопасный пропуск воды. В ВКО отработаны все восемнадцать затороопасных участков, общая площадь дробления составила 165 091,7 квадратного метра.

Дмитрий Одинцов

Фото пресс-службы ДЧС ВКО