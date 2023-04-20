РазУМНЫЙ подход к свету

В прошлом году в Усть-Каменогорске открылся диспетчерский центр, который позволяет удалённо управлять системой городского уличного освещения. Предполагается, что после проведения подобных работ в районах области этот диспетчерский центр объединит управление системой уже во всех населённых пунктах региона.

В Усть-Каменогорске продолжается обновление системы уличного освещения, в рамках которого будут охвачены неосвещённые улицы отдалённых районов областного центра, а также построены линии освещения на объездных дорогах и выездах из города до административных границ.

Напомним, проект по замене уличных фонарей на светодиодные светильники реализуется с 2019 года при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Об этом мы уже писали на страницах газеты «Рудный Алтай».

– Проектом предусматривалась модернизация системы уличного освещения областного центра, – пояснил руководитель проекта по уличному освещению Регионального центра государственно-частного партнёрства Восточно-Казахстанской области Юрий Халитов. – Следовало заменить 12,8 тысячи уличных светильников и обновить соответствующую инженерную инфраструктуру на сумму 2,8 миллиарда тенге. Работы завершены в полном объёме.

Как отметил спикер, основной задачей проекта является замена устаревших газоразрядных ламп на светодиодные с наибольшей светоотдачей, увеличенным охватом рассеивания и возможностью управления яркостью светильника в зависимости от времени суток – диммирования, а также внедрение интеллектуальной системы управления уличными светильниками – умное освещение.

С этой целью в прошлом году в Усть-Каменогорске начал свою работу диспетчерский центр. Основная функция системы – дистанционное управление объектами освещения через шкафы, которых в городе свыше двухсот.

– Автоматизация процесса управления позволяет устанавливать график включения/отключения светильников, а точечное управление светильниками обеспечит максимальную экономию электроэнергии до 50 процентов за счёт диммирования, – отметил Юрий Халитов. – В центре работают четыре диспетчера, которые в режиме 24/7 следят за ситуацией. Вся информация о состоянии каждого шкафа отображается у них в специальной программе. Если потеряется связь шкафов с системой через мобильный интернет, они могут самостоятельно работать без участия системы, главное – наличие электроэнергии. Также в работу диспетчеров входит приём сообщений от населения о перебоях с освещением и формирование заявок для аварийных бригад.

Не менее масштабные работы по модернизации запланированы и на ближайшие годы. Так, предполагается претворить в жизнь проект «Модернизация системы уличного освещения города Усть-Каменогорска и прилегающих территорий – 2 фаза» с реконструкцией и строительством шести тысяч светоточек общей стоимостью 5,2 миллиарда тенге.

Проект охватит неосвещённые улицы и участки в таких районах областного центра, как Левый берег, пос. Меновное, пос. Согра, пос. Мирный, район Бабкиной мельницы, пос. Шмелёв Лог, пос. Ахмирово, пос. Ульбинский, район Аблакетки, 22-й и 23-й микрорайоны, районы Защиты, Прохладной, пос. Радужный, с. Самсоновка. Также будут построены линии освещения на объездных дорогах и выездах из города до административных границ. Модернизация также предусмотрена в Глубоковском и Уланском районах.

– Монтажные работы планируется начать весной следующего года, по контракту предоставляется подрядчику полтора года на их проведение, – сказал Юрий Халитов. – Сейчас определяется перечень по улицам, затем стартует конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Аналогичная работа по обновлению системы уличного освещения проводится в городах и районных центрах. Всего по проекту предполагается реконструкция 9,9 тысячи светоточек на сумму 4,5 миллиарда тенге.

В рамках первой фазы уже охвачено восемь населённых пунктов с заменой 5,6 тысячи светильников. Это города Риддер, Алтай, Зайсан и Шемонаиха, посёлки Глубокое и Касыма Кайсенова, сёла Курчум и Улкен Нарын. Завершить работы планируется в первом полугодии этого года.

Вторая фаза предполагает охват 17 населённых пунктов для последующей модернизации и строительства 4,2 тысячи светоточек. Сейчас утверждается перечень населённых пунктов и улиц, затем начнётся разработка ПСД.

По словам Юрия Халитова, по завершении работ в районах области планируется создать единый диспетчерский центр по управлению системами уличного освещения в населённых пунктах области.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета