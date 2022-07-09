Разумный расчёт

«Не ждите роста цен на уголь», – с таким призывом к жителям Восточного Казахстана обращаются представители местных исполнительных органов городов и районов области. Закупить уголь уже сейчас, в разгар лета, без очередей, не расшатывая нервную систему и при этом сэкономив, – вот основные аргументы в пользу ранней заготовки топлива на будущую зиму.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова, акимы городов и районов области активизировали работу с населением по ранней заготовке угля на предстоящий отопительный сезон. На своих официальных и даже личных страницах в социальных сетях руководители отделов ЖКХ и заместители акимов городов и районов разместили информацию о ценах на коммунальный уголь как для широкого круга потребителей, так и для представителей социально защищаемых слоёв населения.

– Горожане обычно откладывают покупку угля на осень. А в летние месяцы его можно купить гораздо дешевле и без очередей. Стоит учитывать, что с каждым новым днём, с каждой неделей уголь будет постепенно дорожать, – предупредила устькаменогорцев заместитель акима областного центра Ирина Смит.

Так, по её словам, буквально недавно, в конце июня, тонну угля на тупиках Усть-Каменогорска можно было приобрести по 11600 тенге. Но уже к 4 июля цена поднялась и составила 11800 тенге за тонну без расходов на доставку.

Специально для поддержки социально защищаемых слоёв населения акимат Усть-Каменогорска подписал с АО «Каражыра» трёхсторонний договор о поставке угля по сниженным ценам. На сегодняшний день социальный уголь можно приобрести по цене 11300 тенге за тонну без доставки.

– В текущем году акимат Усть-Каменогорска запланировал обеспечить 6,5 тыс. семей социальным углём. Для них уже заготовлено 35 тыс. тонн твёрдого топлива, – проинформировала Ирина Смит.

Уголь по сниженным ценам смогут приобрести малообеспеченные семьи, инвалиды и участники ВОВ, воины-интернационалисты, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи и другие категории.

По словам Ирины Смит, по вопросам приобретения топлива по сниженным ценам необходимо обращаться в филиалы территориальных центров управления по месту жительства.

Призывают загодя приобрести уголь и в Шемонаихинском районе. Как сообщает отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района, ТОО «Шемонаиха отыны» наладило регулярные поставки угля для населения, организаций и коммерческих предприятий прямо с борта разреза «Каражыра». По словам специалистов, сейчас самое время готовить сани летом, избежав ненужного ажиотажа и лишних трат семейного бюджета.

В центре вновь образованной области Абай – Семее – тоже не сидят сложа руки. Объекты образования и здравоохранения уже подписали договоры ответственного хранения на тупиках города угля, предназначенного для отопления больниц и школ Семея. Так, по сведениям, предоставленным руководителем отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантаем Утельбаевым, потребность объектов образования в угле составляет 12558 тонн на сумму 164,37 млн тенге. Школы региона обеспечивают углём три поставщика – ТОО «Алтай жигер», ТОО «Али Нурлы жол» и ТОО «Отбасы и К». Весь запас угля хранится на специализированных тупиках.

Потребность объектов здравоохранения Семея в угле гораздо скромнее – всего 695 тонн на сумму 9,864 млн тенге. Больницы топливом уже запаслись и хранят его на тех же тупиках.

– Потребность населения города составляет 260 тыс. тонн в год. Из них 65 тыс. тонн, или 25% от необходимого количества, уже выкуплено жителями Семея и близлежащих районов, – отметил Амантай Утельбаев.

По его словам, в Семей коммунальный уголь поступает ежедневно в объёме 10 вагонов, которые разгружают на тупиках ТОО «Жигер» по знаменской трассе и ТОО «Семей көмір» (72 квартал). На текущий момент на тупиках заготовлено около 10 тыс. тонн угля, который реализуется по цене 10 тыс. тенге за тонну (без доставки) ТОО «Жигер» и 11500 тенге за тонну с услугами доставки с тупика – ТОО «Семей көмір».

Как отметил Амантай Утельбаев, работа с населением ведётся и по спискам работников предприятий и организаций города, которые составляются для приобретения угля под гарантийные письма предприятий-работодателей. Эта схема успешно работает в Семее уже не первый год.

Екатерина Гуляева