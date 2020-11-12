Разорвать цепочку инфицирования 

В Восточно-Казахстанской области принимаются меры по стабилизации сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе пока остаётся напряжённой – общее количество заболевших на 11 ноября составило 12532 человека, в том числе 8091 – с клиническими симптомами и 4441 – бессимптомные. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 898, что значительно выше республиканского – 629,8. На контроле находятся 3069 очагов инфекции и 6613 контактных лиц.

Для предотвращения распространения COVID-19 в регионе принимаются необходимые меры. В частности, продолжают работу 15 санитарных постов контроля за въездом и выездом на внешних границах ВКО и Усть-Каменогорска. Помимо этого, с 10 ноября начали работу ещё два санпоста – в пунктах пропуска Бахты и Майкапчагай (Урджарский и Зайсанский районы).

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в областном центре, Риддере, Серебрянске и посёлке Новая Бухтарма района Алтай вводится запрет на работу кинотеатров, бань и саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА-центров/салонов.

Также для объектов торговли и объектов, оказывающих услуги населению, предусмотрен режим работы с особыми условиями и обязательным соблюдением всех санитарных требований.

Кроме субъектов предпринимательства правила необходимо соблюдать и физическим лицам. Основные из них – масочный режим, социальная дистанция. Отметим, что за соблюдением населением предписанных требований следят специальные мониторинговые группы.

– С 1 октября по 10 ноября мониторинговые группы провели 2015 рейдов, с охватом 5533 объектов, – сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области Талгат Тунгышбаев. – По выявленным нарушениям санитарных правил наложено 786 штрафов.

Добавим, что восточноказахстанцам необходимо чётко осознавать, что исход ситуации зависит от социальной ответственности каждого. Нужно продолжить профилактическую работу, чтобы разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции.

Александра Исаева