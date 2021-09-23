Разобраться в каждой ситуации

В рамках приёма граждан по личным вопросам к главе региона в режиме реального времени обратились восточноказахстанцы, попросив содействия в решении сложных ситуаций.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил руководителям ответственных государственных органов разобраться в озвученных людьми вопросах как личного, так и общественного характера.

Так, к главе региона обратился один из старейших аграриев области – Пётр Дяглев, который содержит на балансе своего предприятия котельную села Средигорное района Алтай. Она отапливает как жилые, так и социальные объекты. Он попросил помочь в решении вопроса о взыскании штрафа без учёта затрат на оказание услуг. До 24 октября акиму района Алтай и представителям прокуратуры поручено разобраться во всех правовых аспектах проблемы.

Группа многодетных матерей обратилась к акиму области с вопросами, касающимися программы «Одноэтажный Восток».

Просьбу о проведении прямой дороги к строительству аптечного склада на территории индустриальной зоны озвучила предприниматель Саида Ерденбекова. Аким Усть-Каменогорска, специалисты СПК «Ертiс» и управления индустриально-инновационного развития будут искать пути выхода из этой ситуации.

Также повторно к Даниалу Ахметову обратилась руководитель частного детского сада в Риддере Замира Тотанова, которая попросила принять меры в отношении госслужащего, препятствующего предпринимательской деятельности. Аким ВКО поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители правоохранительных органов, и проверить все факты, предоставленные заявителями.

Также вновь состоялся разговор руководителя области с Русланом Смагуловым по вопросам установки системы видеонаблюдения на детской площадке на улице Кокжал Барака и выделения служебного транспорта для участковых, работающих в 19-м микрорайоне Усть-Каменогорска. Вопросы находятся на контроле акима областного центра, поручено рассмотреть возможность установки видеокамер «Сергек», а также продолжить работу по освещению улиц микрорайона.

Насима Халелова

Фото из открытых источников