Разным диагнозам – верные решения

Соматическое отделение является самым большим в Курчумской центральной районной больнице. Сюда направляют пациентов с целым рядом диагнозов.

В их числе – сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, энцефалопатия, интоксикация организма, а также незаразная пневмония. По информации заведующей соматическим отделением Айнагуль Тукушевой, в нём имеется 25 койко-мест, из которых пять – детские. Почти всегда они бывают занятыми: поток больных, направляемых сюда на лечение, не сокращается. Особенно сложно с тяжёлыми больными, в том числе с инсультами и инфарктами.

На страже здоровья и жизней пациентов соматического отделения сплочённая команда, в которой 28 человек – пятеро врачей, 17 медсестёр и шестеро санитарок. Они трудятся, осознавая всю возложенную на них ответственность.

– Врачи в отделении, кроме заведующей, – это молодёжь, – отмечает Айнагуль Тукушева. – Я их оцениваю очень хорошо, одно слово – молодцы. Два наших доктора окончили Семейский медуниверситет по грантам акима Курчумского района. Каждый наш рабочий день требует принятия решений, действий, от которых зависят здоровье и жизни людей. Здесь не должно быть скидок на молодость и неопытность. До этого времени молодёжь оправдывала доверие. Надеюсь, так будет и впредь.

Айнагуль Кайрокеновна отработала в медицине много лет, является врачом высшей категории. По её стопам пошла и дочь Анар, которая окончила с красными дипломами Семейский медуниверситет, интернатуру и теперь намерена поступать в резидентуру. В общем, зарождается семейная династия врачей.

Авторитетными и уважаемыми в коллективе, по словам Айнагуль Тукушевой, являются врачи – Назгуль Жанабылова, Айгерим Аскарова, Жанат Темир, медсёстры – Канат Беспаева, Карлыгаш Аймухамбетова, Рапика Амренова, Гульсум Абдрахманова, санитарки – Жаныл Мухаметжанова, Гульмира Жанузакова, Сара Манаспаева и Айнур Байтуманова. На этих людей равняются все коллеги.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район