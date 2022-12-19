Разговор о важном

В общеобразовательной школе № 3 Аягоза в рамках акции «Айбынды жастар – Жаңа Қазақстан тірегі» прошёл урок мужества для учащихся.

В качестве почётных гостей мероприятия были приглашены начальник службы комплектования объединённого отдела по делам обороны города Аягоза майор Ерболсын Оралбаев, ветеран Афганской войны Марат Кусаинов и ветеран Вооружённых сил РК Миллат Нурпеисов.

Напомним, акция «Айбынды жастар – Жаңа Қазақстан тірегі» направлена на формирование преемственности поколений, привитие детям чувства патриотизма и гордости за свою страну, Вооружённые силы Республики Казахстан.

На уроке мужества ветераны рассказали школьникам истории из жизни, интересные случаи, которые произошли с ними во время прохождения военной службы. Также они остановились на преимуществах профессии военнослужащего и теме патриотизма.

– Молодёжь – наше будущее. Поэтому дать им правильное воспитание, образование, привить ответственность, терпение и оптимизм – долг представителей старшего поколения. Достойный вклад в это дело вносят ветераны Вооружённых сил, – сказал Марат Кусаинов.

По его словам, такого рода встречи со школьниками нужно проводить чаще. Так как это уникальная возможность обратиться за советом к ветеранам для ребят, желающих связать свою судьбу с военным делом.

С. Кыржыбаев, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район