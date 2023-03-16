Разбираемся в деталях

Девятнадцатого марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Об особенностях избирательного процесса и права рассказала председатель Палаты юридических консультантов по Восточно-Казахстанской области, председатель Восточно-Казахстанского филиала «Казахстанский союз юристов», член штаба «За честные выборы» Алтынай Аринова.

Напомним, штаб «За честные выборы» был создан 27 сентября прошлого года на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов». В его состав вошли известные в Казахстане и за рубежом специалисты по юридическим вопросам.

Основной целью штаба является правовое сопровождение юридическим сообществом в публичном поле положений конституционной реформы, разъяснения основных положений выборного законодательства, оказания правовой помощи участникам выборного процесса, взаимодействия с представителями гражданского общества, международных организаций.

С момента создания штаба юристы Палаты юридических консультантов по Восточно-Казахстанской области, члены регионального пула штаба «За честные выборы» Восточно-Казахстанской области совместно с акиматами городов и районов проводят встречи с населением по разъяснению основных положений конституционной реформы, выборного законодательства о внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, в частности об актуальных вопросах избирательного процесса и права.

– Сколько бюллетеней получит избиратель на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан?

– На выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан будет по два бюллетеня на каждого: в одном будет список кандидатов от политических партий, в другом – от партий, общественных объединений и самовыдвиженцы. Казахстанцам нужно выбрать кандидатов в обеих бюллетенях.

Жители районов получат сразу пять бюллетеней: по два на выборах в Мажилис (партийный список и кандидаты по одномандатному округу), на выборах в областной маслихат (партийный список и кандидаты по одномандатному округу) и на выборах в районный маслихат (здесь будут только кандидаты по одномандатному округу).

– Как ставится избирателем отметка в избирательном бюллетене?

– Избиратель (выборщик) ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех».

В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех».

– Какой порядок выдачи бюллетеней?

– Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускаются. Бюллетени для голосования должны выдаваться избирателям на основании списков избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего личность избирателя.

Избиратели расписываются в списке в получении бюллетеней.

Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени), ставит в них свою подпись, а также расписывается в списке против фамилии избирателя, получившего бюллетень (бюллетени). Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени.

– Как осуществляется подсчёт голосов на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК?

– Участковая избирательная комиссия по результатам голосования составляет протокол голосования, который немедленно пересылается в соответствующую территориальную или окружную избирательную комиссию.

На основании протоколов УИК соответствующие территориальные или окружные избирательные комиссии составляют протокол о результатах голосования, который подписывается председателем и членами комиссии и пересылается в ЦИК не более чем в двухдневный срок со дня голосования.

Результаты выборов устанавливаются на заседании ЦИК на основании протоколов соответствующих территориальных и окружных избирательных комиссий.

– Как осуществляется подсчёт голосов на выборах депутатов маслихатов?

– Участковая избирательная комиссия составляет протоколы по результатам голосования при выборах депутатов районного (городского) и областного маслихатов, которые немедленно пересылаются в соответствующую избирательную комиссию (районную, городскую, районную в городе, окружную).

ОИК направляют протоколы по результатам голосования по избирательному округу в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Районные, городские избирательные комиссии на основании протоколов ОИК по результатам голосования не позднее чем в двухдневный срок со дня выборов устанавливают итоги выборов депутатов в районные и городские маслихаты.

Районные, городские, районные в городе ОИК на основании протоколов участковых избирательных комиссий составляют протоколы по результатам голосования в ходе выборов депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, которые немедленно пересылаются в вышестоящие избирательные комиссии.

Областные, городов республиканского значения и столицы избирательные комиссии на основании указанных протоколов не более чем в двухдневный срок со дня выборов устанавливают результаты выборов депутатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

– Кто будет считаться победителем, то есть избранным депутатом по одномандатному округу?

– Избранным депутатом по одномандатному избирательному округу признаётся кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по данному одномандатному избирательному округу.

– Кто будет считаться победителем в депутаты маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам?

– При выборах депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным избирательным округам кандидат считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало большее по отношению к другим кандидатам число избирателей, принявших участие в голосовании.

В случае нечётного количества мандатов депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы мандат, превышающий половину, избирается по ОМТИО.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

При выборах депутатов маслихатов районов и городов областного значения избранным считается кандидат, набравший по сравнению с другими кандидатами большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

– Кто будет считаться победителем в депутаты маслихатов, если кандидаты набрали одинаковое количество голосов избирателей в одномандатном округе?

– Если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в депутаты маслихата и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия назначает повторное голосование по выборам депутата по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Если в результате выбытия кандидатур остаётся один кандидат, повторное голосование по его кандидатуре не проводится, и он считается избранным.

Повторное голосование проводится не позднее чем в месячный срок с соблюдением требований КЗоВ.

Если выборы были признаны недействительными, ТИК принимает решение о проведении повторных выборов. Голосование проводится на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей, что были составлены для проведения первоначальных выборов.

Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок после первоначальных выборов. Избирательные мероприятия, осуществление которых предусмотрено при повторных выборах, проводятся в соответствии с правилами, установленными КЗоВ. При этом сокращённые сроки избирательных мероприятий определяются ТИК.

Подготовила Александра Исаева