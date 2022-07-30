Равный доступ к услугам ЕНПФ

Получить информацию о своих накоплениях, рассчитать размер будущей пенсии могут жители отдалённых сёл Восточно-Казахстанской области, не выезжая в районные центры.

ЕНПФ постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг, реализуя проекты с учётом потребностей всех своих вкладчиков и получателей. Одним из них в своё время стал «Мобильный офис» – передвижной центр персонального обслуживания, предоставляющий все услуги в режиме онлайн при помощи спутниковой связи. На сегодняшний день эта услуга стала очень востребованной, её по достоинству оценили не только специалисты, но и сами вкладчики.

– Невозможно открыть офисы фонда в каждом отдалённом населённом пункте, а интернет, к сожалению, до сих пор не дошёл до некоторых сёл, – рассказывает директор ВКО филиала Марат Сейткалиев. – Для увеличения доступности услуг ЕНПФ три года назад был создан «Мобильный офис». Сегодня это один из успешных проектов, востребованных вкладчиками фонда.

Команда специалистов отдела выездного обслуживания состоит из одиннадцати человек. Их редко можно застать на месте – на то они и мобильные агенты. Они регулярно выезжают к клиентам, которые по разным причинам не могут лично посетить офис ЕНПФ. В один из дней наш корреспондент выехал вместе со специалистами филиала фонда.

Микроавтобус, оснащённый всем необходимым оборудованием для обслуживания вкладчиков, в том числе средствами спутниковой связи – настоящий офис на колёсах.

У каждого специалиста мобильной группы также есть специальный чемоданчик с ноутбуком, модемом и принтером. «Мобильный офис» с ранней весны и до поздней осени колесит по всей области, заезжает в самые отдалённые сёла, где нет подразделений ЕНПФ.

– В «Мобильный офис» граждане могут обратиться за выпиской со счёта, перевести пенсионные накопления в страховую компанию, изменить способ информирования. Также есть возможность внести изменения и дополнения в реквизиты вкладчика, подать заявление на выплаты пенсионных накоплений. Работа офиса на колёсах эффективна ещё и тем, что нашим сотрудникам не нужно озадачивать сельские акиматы в поисках помещения для работы, или же арендовать офис. Весь спектр услуг от ЕНПФ специалисты выездного обслуживания оказывают прямо в салоне микроавтобуса, – рассказывает начальник отдела выездного обслуживания Мадина Жунусова.

Специалисты стараются уделить максимум внимания посетителям, оперативно дать ответы на поступившие запросы.

Среди тех, кто приходит за консультацией в «Мобильный офис», немало и молодых людей. Они чаще всего интересуются, сколько необходимо перечислять взносов на пенсионный счёт, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

– Меня здесь научили пользоваться пенсионным калькулятором, который есть на сайте www.enpf.kz. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Можно рассчитать сразу три варианта прогноза – пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Конечно, я буду стремиться воплотить в жизнь оптимистичный прогноз. Для этого, как мне объяснили специалисты, нужно делать регулярные обязательные пенсионные взносы, а также добровольные пенсионные взносы на свой индивидуальный пенсионный счёт, – поделилась Алина Акылбаева, жительница села Поперечное, куда приехал «Мобильный офис».

Специалисты регионального филиала ЕНПФ отмечают, что фонд придерживается политики доступности пенсионных услуг независимо от места жительства, социального статуса и жизненных обстоятельств граждан. Каждый человек имеет право накопить деньги на будущее и в любое время узнать о состоянии своих пенсионных накоплений.

Особое внимание уделяется тем, кто не может посетить офис фонда по состоянию здоровья. Для того чтобы специалисты фонда приехали к людям с инвалидностью, необходимо подать заявку, позвонив в единый контакт-центр по номеру 1418, или на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы».

Сотрудники отдела выездного обслуживания ВКО филиала ЕНПФ с начала реализации данного проекта посетили 101 отдалённое село, где оказали пенсионные услуги более 15 тысячам жителей.

Кроме того, специалисты ежедневно выезжают на предприятия, чтобы на месте проконсультировать работников по всем вопросам, касающимся накопительной пенсионной системы.

– Преимущество деятельности нашего отдела в том, что люди зачастую заняты на работе, времени на то, чтобы съездить в офис филиала для получения консультации не всегда хватает. Задача наших специалистов дать ответы на все вопросы, персонально пообщаться с каждым вкладчиком, научить их планировать свою пенсию, самостоятельно получать электронные услуги через сайт фонда, быть в курсе всех изменений в пенсионном законодательстве. Вопросов много, но на каждый мы готовы дать исчерпывающий ответ и оказать квалифицированную помощь, – заверил ведущий специалист отдела выездного обслуживания Серик Каиржанов.

Как отмечает директор ВКО филиала ЕНПФ Марат Сейткалиев, сегодня всё больше вкладчиков фонда предпочитают получать услуги в онлайн-режиме при помощи ЭЦП, это позволяет существенно экономить время людей. Специалисты фонда в свою очередь информируют обо всех преимуществах доступных современных технологий и обучают им получателей услуг.

Помимо контакт-центра и официального сайта вкладчики могут получить интересующую их информацию в мобильном приложении, посредством ботов в Тelegram и WhatsApp, в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, а также задать вопрос, написав в личный блог председателя правления ЕНПФ.

– Средства на пенсионном счёте – это такие же накопления, как и другие вклады, – резюмируют на прощание сотрудники ВКО филиала ЕНПФ. – О них нужно так же заботиться, регулярно пополнять и контролировать их пополнение.

Бахыт Сарсембаева