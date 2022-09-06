Равные возможности для всех

Толеген Жигитаев, главный врач КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница» УЗ ВКО акимата:

– Ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана – это ещё один шаг к процветанию, укреплению стабильности нашего молодого государства. Без преувеличения скажу, что нынешний основополагающий документ – особый. И по социальному наполнению, и по экономической стратегии.

Касым-Жомарт Токаев принял решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. По словам Главы государства, в течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 сёлах, в которых сегодня нет медучреждений. Это очень хорошо, потому что государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные больницы модернизируют и преобразуют в межрайонные многопрофильные учреждения, в них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это значит, что качество медицинского обслуживания значительно повысится.

К примеру, сейчас в Восточно-Казахстанской области врачи прерывают инфаркт и инсульт эндоваскулярным транскатетерным способом, то есть без единого разреза, что позволяет пациенту в максимально кратчайшие сроки реабилитироваться и вернуться к обычному образу жизни. Это стало возможным благодаря тому, что наши врачи ежегодно повышают свою квалификацию за рубежом. В регионе уже внедрены несколько видов высокотехнологических медицинских услуг. Теперь получит развитие и телемедицина, и это откроет доступ жителям отдалённых районов к высококвалифицированной помощи специалистов.

Мухтар Толеген, ректор НАО «ВКУ им. С. Аманжолова»:

– Коллектив и студенты Amanzholov University внимательно выслушали и обсудили ход новой реформы, предложенной Главой государства.

Касым-Жомарт Кемелевич рассказал о продолжении реформ в сфере высшего образования: государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей дифференцируются по размеру – от 30 до 100 процентов. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3 процента годовых.

В Послании также отмечается важность обеспечения студентов местами в общежитиях и возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий обучающихся в вузе.

Хочу отметить, что мы сделали косметический ремонт в Домах студентов. Поменяли сантехнику, душевые, приобрели новую технику и мебель. Студентам будет комфортно в обновлённых общежитиях.

Кроме того, у нас созданы комфортные условия для открытого и честного общения. Примером тому служат аккаунты в социальных сетях и официальный блог ректора. Мы высоко ценим стремление к диалогу и поиску совместных компромиссных решений. На постоянной основе проводим психолого-профилактические беседы со студентами, проживающими в Домах студентов.

Также Президент отметил, что решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Как говорится в Послании, предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих казахским и русским языками.

Наш многопрофильный университет ведёт подготовку высокопрофессиональных педагогов разного профиля. В соответствии с поручением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, направленным на развитие полиязычного образования в регионе, на базе вуза с 1 февраля по 24 июня были организованы курсы углублённого изучения казахского языка и литературы для преподавателей школ с неказахским языком обучения. В них принял участие 591 учитель. Также 64 педагога получили сертификаты по другим образовательным программам.

Задачи, поставленные в Послании Президента страны, направлены на развитие, укрепление государственности, независимости и суверенитета в целом.