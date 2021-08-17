Равные возможности для больших и малых

В регионе планируют создать равные условия для всех предпринимателей при осуществлении государственных закупок.

В Палате предпринимателей ВКО в онлайн-режиме прошло заседание Регионального совета, на котором были рассмотрены важные вопросы организационного характера.

Предприниматели Восточно-Казахстанской области считают, что при участии в государственных закупках малый бизнес должен иметь приоритет по территориальному признаку. С этой целью Региональный совет Палаты предпринимателей ВКО решил направить предложения по внесению изменений в Правила осуществления госзакупок, которые позволят небольшим предприятиям оставаться на плаву, выполняя работы в своём населённом пункте.

В частности, по данным пресс-службы ПП ВКО, из состава Регионального совета было выбрано 14 делегатов для участия в предстоящем VII Съезде НПП РК «Атамекен», который состоится 23 сентября 2021 года. Бизнес Восточного Казахстана на нём будет представлен такими отраслями, как АПК, строительство, торговля, образование, услуги, машиностроение, туризм, транспорт, пищевая промышленность и отраслевая ассоциация бизнес-тренеров. На съезде представители нашей области планируют обозначить ряд своих текущих проблем и предложить конструктивные пути их решения.

НУЖНЫ РАВНЫЕ ШАНСЫ

Самый насущный и острый вопрос из повестки дня озвучил член Регионального совета, директор ТОО «Султан ТВ» Азамат Бигалиев из Уланского района.

– Предприятия, которые находятся в районах, имеют малую материальную базу, – обрисовал ситуацию бизнесмен. – А 90-95 процентов конкурсов, которые были проведены в этом году в районных центрах, выигрывали крупные предприятия, которые не зарегистрированы в местном налоговом органе, и даже в районах. Они не располагают той рабочей силой, которая в них имеется. То есть наши предприятия, которые могут выполнять определённую работу, содержат штат, выплачивают заработную плату и стараются поддерживать местное население.

Азамат Бигалиев считает, что в вопросах госзакупа им надо давать какие-то преференции, потому что большинство малых предприятий в районах уже находятся в незавидном положении.

Он уточнил, что речь идёт о малых предприятиях, которые занимаются строительством и ремонтом зданий, прокладкой коммуникаций и участвуют в конкурсах по небольшим объектам.

К примеру, как отмечает предприниматель, в этом году техническая спецификация для выполнения работ по проведению линии электропередачи в одном из районов содержала требования о наличии 15 позиций по материальной базе. Хотя по факту из 15 этих позиций на данную работу требуется всего пять единиц техники. То есть у заказчика нет какой-то единой спецификации материальной базы для выполнения тех или иных работ. Нужно это привести в соответствие.

БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ

В свою очередь член Регионального совета, директор ТОО «Авто-форт» из Риддера Олег Беляев заметил, что этот вопрос актуален не только для районов, но и для городов области.

– Пока мы не введём понятие местного инвестора и не будем его поддерживать на постоянной основе, ничего не получится, – спрогнозировал он. – Денежная масса конкурсов снижается, поэтому крупные предприятия начинают «заходить» в районы, а малый бизнес отодвигается. И эту ситуацию нужно исправлять.

Коллег поддержал секретарь Регионального совета, директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. Он отметил, что на протяжении многих лет все изменения, вносимые в Правила осуществления госзакупок, а также введение новых опций типа Индустриальных сертификатов, дающих преимущества при госзакупках, касаются крупного и среднего бизнеса.

– Сейчас нам нужно вносить предложения, касающиеся именно малого бизнеса, – подчеркнул руководитель РПП. – Да, есть такие крупные объекты, на которые малый бизнес и не пойдёт, потому что не наберёт необходимое количество работников и не имеет определённой материально-технической базы. Но есть такие закупки, например по приобретению оргтехники или ещё что-то подобное, где, в принципе, малое предприятие спокойно может взять такой госзаказ и обеспечить поставку.

Однако, по словам Кайрата Мамырбаева, на практике становится очевидным, что зачастую предприятия из других областей демпингуют, заходят на конкурс и выигрывают его.

– Поэтому мы хотели бы получить от вас какие-то предложения, которые мы изучим, отработаем, оформим в виде сравнительной таблицы, – порекомендовал он. – И уже через центральный аппарат НПП эти предложения будем продвигать дальше.

По итогам обсуждений было решено создать специальную рабочую группу, которая займётся этим вопросом. Председатель Регсовета Асемкан Дускужанов призвал предпринимателей внести свои конкретные предложения. В частности, какие изменения необходимо внести в Правила осуществления госзакупок, чтобы затем направить данную информацию в центральный аппарат НПП РК «Атамекен» для дальнейшей проработки на высшем уровне.

МАЛЫХ И СРЕДНИХ – БОЛЬШИНСТВО

По утверждению экспертов, одним из основных принципов осуществления государственных закупок является оказание поддержки отечественным производителям, поставщикам работ и услуг. Правда, в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Казахстаном.

Тем не менее, они считают, что необходимо установить нормы о возможности гарантированного закупа товаров, работ и услуг у субъектов МСБ. Поскольку это соответствует поручениям руководства страны о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства. Обоснованием такого подхода является то, что в суммарном выражении подавляющее большинство компаний Казахстана – субъекты МСБ, а не крупного предпринимательства.

По данным аналитического портала Finprom.kz, в ВКО выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году составил 1352,5 млрд тенге. Количество таких действующих субъектов на март текущего года – 91,3 тысячи единиц.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО