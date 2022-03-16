Равнение на лучших в мире 

Система здравоохранения Восточного Казахстана сегодня по праву считается в республике одной из самых лучших. Здесь сосредоточены клиники, где оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь, и подчас эта помощь является для нашей страны уникальной.

Для лечения и возвращения утраченного здоровья в ВКО приезжают не только из самых отдалённых уголков Казахстана, но и из-за рубежа. Потому что знают: здесь качественное медицинское обслуживание, высокопрофессиональные специалисты и самое современное медицинское оборудование.

Успехи здравоохранения области сегодня более чем очевидны. Только за последние пять лет в регионе в 2,5 раза вырос объём высокотехнологичной медтехники, закуплено более 3 тыс. единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Всё это стоило областному бюджету 35,6 млрд тенге. В целом же, по данным Управления здравоохранения ВКО, ежегодные инвестиции в областную систему здравоохранения за этот период из различных источников финансирования составляли от 4 до 15 млрд тенге.

Так, в 2019 году сумма инвестиций в отрасль составила более 9,631 млрд тенге, в 2020 году – около 3,95 млрд тенге, в 2021 году – более 6,887 млрд тенге. В текущем году ожидается поступление инвестиционных вложений в сумме 15,701 млрд тенге. Иными словами, за последние три года на развитие медицины области было направлено почти 20,5 млрд тенге. Это строительство новых и ремонт существующих больниц и поликлиник, а также приобретение медицинского оборудования.

На территории области успешно действует целая сеть больниц, клиник и реабилитационных центров, которые работают на результат – выздоровление пациентов, повышение качества их жизни. И для достижения этих высоких целей делается всё возможное: приобретается современное оборудование, создаются комфортные условия для пациентов и медперсонала, повышается профессиональный уровень медицинских работников.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

Всё это – результат реализации комплексного плана повышения эффективности системы здравоохранения области, инициатором которого выступил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. План охватывал сразу несколько направлений: повышение уровня подготовки медицинских кадров ВКО, оснащение клиник высокотехнологичным оборудованием и открытие новых уникальных медицинских центров.

Ещё в 2016 году в регионе был проведён тщательный анализ эффективности медицинской помощи, который выявил «узкие места» в подготовке и переподготовке медицинских кадров. В первую очередь, мониторинг был проведён в перинатальной, сердечно-сосудистой и онкологической службах области. Именно здесь из года в год наблюдались высокие показатели смертности на уровне общереспубликанской статистики.

С 1 августа по 16 декабря 2016 года первая группа из 12 врачей Усть-Каменогорска и Семея прошли стажировку в Лондоне на базе Royal Free London NHS Trust, объединяющего три крупных госпиталя: Barnet Hospital, Chase Farm и Hospital Royal Free. Здесь наши доктора прошли обучение по внедрению инновационных технологий в диагностике и лечении перинатальных заболеваний.

Исходя из результатов анализа областной системы здравоохранения, региональная программа переподготовки медицинских работников состояла из трёх основных направлений.

В первую очередь, к процессу обучения привлекались все ведущие специалисты и учёные ВКО, наработавшие огромный багаж знаний и опыта в медицинской практике. Это были ведущие учёные Медицинского университета Семея. Глава региона тогда поставил перед ними задачу разработки подробной программы переподготовки действующих медицинских кадров, делая акцент на именных школах профессуры медуниверситета. Кроме того, медицинский университет взял на себя организацию языковых курсов профессионального английского языка для работников здравоохранения, чтобы восточноказахстанские врачи смогли с наибольшим эффектом пройти 6-месячные курсы в зарубежных госпиталях и клиниках, не столкнувшись с языковым барьером. За эти годы курсы повышения квалификации смогли пройти около 6 тыс. врачей и медсестёр городских и районных больниц, а также сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Вторым направлением областной программы стала переподготовка медиков в зарубежных госпиталях в университетах. В течение последних пяти лет, начиная с 2017 года, в ВКО прошли 6-месячные курсы переподготовки более 340 специалистов со всех уголков области. В их число вошли ведущие специалисты перинатальной, сердечно-сосудистой и онкологической служб. Чуть позже к ним присоединились и специалисты в области ортопедии и травматологии.

Вместе с врачами за парты сели все заведующие отделениями этих служб, а также руководители крупнейших клиник области: перинатальных центров Усть-Каменогорска и Семея, БСМП и других крупных учреждений системы здравоохранения ВКО, выехав в ведущие клиники Великобритании, Польши, Японии и других стран мира. Как отметил Даниал Ахметов, «это помогло ликвидировать дисбаланс между знаниями молодых врачей, прошедших зарубежную стажировку, и опытных руководителей, имеющих за плечами отечественную школу медицины».

– Нам было отрадно узнать, что казахстанская служба материнства и детства соответствует мировым стандартам. Собираясь за одним столом для обсуждения той или иной темы, мы говорили с коллегами на одном языке, понимая друг друга с полуслова. Стажировка в лучших клиниках Лондона позволила не только ознакомиться с современным оборудованием или понаблюдать за процессом родовспоможения, выхаживания новорождённых, но и принять активное участие в приёме больных. Во многом успех стажировки состоял именно в том, что мы поехали целой бригадой, когда каждый специалист, врач или медсестра, могли почерпнуть новые знания и новый опыт именно по своему направлению, чтобы впоследствии применить их уже на практике в родном городе. Впрочем, опыт показал, что подготовка наших специалистов достаточно высокая и соответствует мировым стандартам, – отметил директор Перинатального центра Семея Аркат Даирбеков.

В первый же год реализации региональной программы переобучения работников системы здравоохранения ВКО десять специалистов онкодиспансера Семея прошли длительные стажировки в клинических центрах Варшавы (Польша).

По словам инженера-физика онкодиспансера Семея Даурена Адильбаева, выбор стажировки группы инженеров из Семея стал далеко не случайным. Именно в Польше на базе EURO CENTER MEDICA используется почти идентичное оборудование, установленное в Центре ядерной медицины Семея. Обучение проходили операторы циклотрона, операторы производства радиофармпрепаратов, физики ядерной медицины и другие специалисты.

– Мы научились изготавливать и фасовать радиофармпрепараты на идентичном оборудовании, которое сегодня активно используется в нашем Центре ядерной медицины и онкологии, – отметил Даурен Адильбаев.

Наконец, третьим направлением программы стало приглашение ведущих зарубежных специалистов в новые медицинские центры ВКО.

Например, в рамках областной программы в 2017 году на базе Регионального онкологического диспансера Семея (Ныне Центра ядерной медицины и онкологии. – Прим. авт.) прошли два мастер-класса. Один из них предназначался для врачей онкологов, патоморфологов, эндоскопистов, гематологов. Второй мастер-класс по тематике противоболевой терапии в онкологической практике был организован для врачей онкологов, маммологов, хирургов, терапевтов. Мастер-классы вели ведущие учёные Нагасакского Университета (Япония) Хашигучи Кейичи, MD, Накашима Масахиро, PhD и Нино Дайсуке, PhD, профессор.

На днях, в ходе отчётной встречи акима Усть-Каменогорска перед населением, Даниал Ахметов сообщил, что в текущем году на зарубежную стажировку в международные медицинские центры будут отправлены ещё более ста ведущих специалистов здравоохранения ВКО.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Восточный Казахстан уже сегодня практически достиг уровня одного из ведущих центров развития медицинского туризма в Центральной Азии. Для этого в двух крупнейших городах региона на базе медицинских центров были открыты первые в стране робототизированная и гибридная операционные, а также единственный в Казахстане Центр ядерной медицины и онкологии.

Для создания Центра роботизированной хирургии и трансплантологии с комплексом «чистых помещений» понадобилось 1,2 млрд тенге из областного бюджета и средств фонда «Парыз». Сегодня здесь на постоянной основе делают сложнейшие эндоскопические операции: через минимально инвазивные доступы они проводятся с использованием робота. И если для осуществления первых операций на новейшем оборудовании приглашались ведущие специалисты международного и республиканского уровня, то сейчас эти операции с успехом делают усть-каменогорские врачи. Роботизированная операционная с успехом применяется при проведении хирургических урологических и гинекологических операций. Благодаря этому тысячи пациентов были спасены и смогли вернуть себе здоровье и возможность работать.

Впрочем, вместе с роботизированной операционной в ОСМЦ был установлен симуляционный центр и диагностическое оборудование экспертного класса на общую сумму более 3,5 млрд тенге.

Ещё 1,2 млрд тенге было затрачено из областного бюджета на приобретение оборудования для уникальной гибридной операционной на базе БСМП Семея. Гибридный оперзал рассчитан на самый широкий спектр операционных вмешательств, связанных с лечением инсультов и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, здесь начал работу Центр политравмы.

В гибридной операционной проводится до 3 тыс. операций в год. Среди них: коронарное шунтирование, эндоваскулярные операции и операции при политравмах.

– Размещение гибридной операционной позволило персоналу больницы соблюдать принцип «золотого часа», когда необходимо оказать весь спектр неотложной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения. Кроме того, здесь выполняются экстренные операции на сосудах головного мозга, на коронарных сосудах, при политравмах, с тромбоэмболиями, тем самым предотвращается развитие осложнений и снижается риск летальных исходов и инвалидизации, – сообщила заместитель директора БСМП Семея Галия Алибаева.

Кроме того, с 2021 года благодаря открытию первого в Казахстане Центра ядерной медицины в Восточном Казахстане стали оказывать услуги по ранней и точной диагностике заболеваний: это однофотонная эмиссионная компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография и проведение терапии радиофармпрепаратами.

– Всё это стало возможным в большей степени благодаря повышенному вниманию к медицине со стороны акима области, – отметила заместитель директора Центра ядерной медицины и онкологии Татьяна Белихина.

Так, только за 2017–2020 годы Центр ядерной медицины и онкологии Семея получил высокотехнологичное оборудование на сумму 720 млн тенге, а в 2021 году введён в эксплуатацию объект, оборудование которого в совокупности оценивается в 6 млрд тенге.

За три года 39 специалистов прошли стажировку и сумели повысить уровень квалификации в лучших онкоцентрах мира и научных центрах Казахстана.

Это позволило всего за несколько месяцев работы после открытия превратить Центр ядерной медицины и онкологии в многопрофильный диагностический центр, так как радионуклидная диагностика позволяет выявить заболевания не только в области онкологии, но и в кардиологии и неврологии.

– Мы проводим и радионуклидную терапию при лечении рака щитовидной железы, костных метастазов и заболеваний опорно-двигательного аппарата. За неполный 2021 год лечение прошли 217 пациентов, из них 134 человека с раком щитовидной железы и 83 – с диффузно-токсическим зобом. Причём мы стараемся максимально охватить именно жителей ВКО. Хотя приезжают больные со всех уголков страны, – рассказала Татьяна Белихина.

Как отметил директор Центра ядерной медицины и онкологии Марат Сандыбаев, спрос на терапию в центре огромный. По оценкам специалистов, чтобы в полном объёме обеспечить лечением казахстанцев, нужно организовать работу на 52 активных койках, пока же медучреждение работает на 15. Поэтому уже сейчас образовалась очередь из больных, которые ждут лечения радиофармпрепаратами. И очередь эта заполнена уже до июня. Люди верят, что они вернут здоровье, ведь эта современная методика дает 95% излечения. А значит – надежду на жизнь, на будущее.

ПОДТЯНУТЬ РАЙОНЫ

Однако не только крупные медицинские центры и больницы вошли в комплексный план повышения эффективности системы здравоохранения области. Особая забота проявлена в отношении практически всех районных больниц ВКО, которые не только отремонтированы, но и оснащены современным оборудованием. Апгрейд прошли областные и районные больницы, сельские амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения системы здравоохранения Восточного Казахстана. На приобретение высокотехнологичного оборудования в районах из различных источников финансирования было затрачено около 10 млрд тенге.

Стоит отметить, что именно ВКО стала первой из регионов Казахстана, где открылись полноценные современные инсультные центры на базе районных и городских больниц.

Инсультные центры сегодня работают в Алтае и Аягозе. Причём они обслуживают не только население своего района, но и нескольких близлежащих районов ВКО. Только на оснащение инсультного центра в Алтае было затрачено около 1,5 млрд тенге. На эти средства приобретено современное медицинское оборудование, позволяющее оперативно диагностировать нарушения мозгового кровообращения и проводить интенсивную терапию, соблюдая правило «золотого часа». Так, были приобретены томограф, УЗИ-аппарат с допплерографией эксперт-класса, специализированные функциональные кровати, несколько комплексов ранней реабилитации двигательных и речевых функций.

Аналогичная работа проведена и в Аягозе, где ежегодно фиксируется не менее 190 инсультов. Сегодня работающий в Аягозе инсультный центр обслуживает больных, проживающих в Урджарском, Тарбагатайском и Жарминском районах. Он также оснащён по последнему слову техники. В центре имеется компьютерный томограф, реанимационное и реабилитационное оборудование, внедрена 3H-система для медицинской сортировки пациентов.

Модернизация коснулась и службы родовспоможения для сельских женщин. В 2020 году в ВКО заработало новое направление в системе здравоохранения, направленное на модернизацию службы помощи матери и ребёнка на уровне районов и сёл. Идея в том, чтобы наладить работу родильных домов и отделений при районных больницах на местах, не заставляя беременную женщину ехать в Усть-Каменогорск или Семей из отдалённых сёл, преодолевая сотни километров.

Чтобы решить эту проблему, Даниал Ахметов поручил Управлению здравоохранения ВКО переоборудовать до второго уровня 9 родильных домов в пяти приграничных и четырёх районных центрах области.

– Проведённая перезагрузка позволила повысить уровень удовлетворённости населения качеством медицинских услуг с 39,5 (2014 год) до 51,3% (2019 год). Кроме того, значительно улучшились показатели ранней выявляемости злокачественных новообразований – на 6% (с 24% в 2014 году до 30% в 2019 г.), – отметил на недавней встрече с населением Усть-Каменогорска Даниал Ахметов.

ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЬ ВПЕРЁД

Уже намечены и дальнейшие пути реализации комплексного плана повышения эффективности системы здравоохранения области. Так, по данным проведённого анализа, 57% экстренно госпитализированных пациентов, имеющих болезни системы кровообращения, до госпитализации не находились на диспансерном учёте. Следовательно, необходимо усилить работу первичного медико-санитарного звена в системе здравоохранения.

Кроме того, по мнению Даниала Ахметова, несмотря на всё, что было сделано для развития медицины в регионе, медицинские учреждения до сих пор не заинтересованы в улучшении качества обслуживания. Об этом красноречиво говорят цифры затрат поступивших средств на счета медучреждений. 61% финансовых потоков тратится на выплату заработной платы и поощрение сотрудников, 16,8% – на проведение скрининговых обследований и менее 1% – на обучение персонала и ремонт лечебных зданий и помещений.

Таким образом, недостатки в работе системы здравоохранения ВКО, несвоевременное и нерезультативное обследование, некачественное оказание или неоказание медицинской помощи населению на амбулаторном этапе негативно сказывается на отношении людей к системе здравоохранения в целом.

Всё это говорит о том, что областной системе здравоохранения ещё есть куда развиваться. Для улучшения качества медицинского обслуживания у медиков есть все условия: просторные светлые помещения, самое современное высокотехнологичное оборудование, возможность повышать квалификацию в лучших клиниках мира и достойная оплата труда. Всё это – кирпичики, из которых складывается вся система, работа которой в конечном итоге направлена на повышение качества жизни восточноказахстанцев, улучшение состояния здоровья наших земляков. И высший пилотаж в этом деле – не только продлить жизнь, но и наполнить её радостью созидания.

Софья Соболевская

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