Равнение на героев

9 мая жители Восточно-Казахстанской области торжественно отпраздновали 80-летие Великой Победы. В каждом городе и районе воздали почести ветеранам войны и труженикам тыла, почтили память павших героев, провели патриотические акции. Отовсюду звучали песни военных лет, в которых отражены трагические и героические вехи истории народа. Всё это – в стремлении сохранить историческую память и передать её новым поколениям.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ



В День Победы у Мемориального комплекса в Усть-Каменогорске прошла торжественная церемония, объединившая ветеранов, молодёжь, военнослужащих, горожан и гостей города в едином стремлении почтить память павших героев.



Утро 9 мая началось с театрализованной постановки, в которой ожили сцены военных лет – тяжёлых, героических, незабываемых. После этого состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Глава региона Нурымбет Сактаганов выразил слова благодарности всем участникам войны и отметил, что нынешнее поколение должно сохранять историческую память и передавать её дальше, не забывая цену мирной жизни.



– Мы собрались, чтобы почтить память и то мужество, которое проявили наши предки. Более 90 тысяч восточноказахстанцев сражались на фронтах. Более пяти тысяч были удостоены медалей и орденов. Мы должны быть достойны их подвига, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.



Аким отметил, что особое значение придаётся участию молодёжи в патриотических акциях.

– Здесь присутствуют наши дети и внуки – молодое поколение казахстанцев. Они, как и мы, должны равняться на героев. Сегодня быть патриотом – значит, быть героем мирного времени, созидать, развивать, укреплять страну своим трудом, – сказал глава региона.



Минута молчания у Вечного огня, красные гвоздики у подножия монумента, глаза ветеранов, наполненные слезами и гордостью. Всё это – напоминание о цене мира.



С ПЕСНЕЙ В СТРОЮ



В дни празднования Великой Победы жителям и гостям Усть-Каменогорска было представлено множество концертных программ. Во всех уголках города звучали военно-патриотические композиции, перенося зрителей в прошлое и напоминая о подвиге тех, кто не покладая рук сражался на фронте и трудился в тылу.



У Мемориала Славы в Усть-Каменогорске художественные коллективы города почтили память ветеранов исполнением песен о героизме, единстве и патриотизме в годы войны.



Акимат ВКО, управления образования, культуры и внутренней политики области совместно с учебными заведениями и учреждениями ТиПО провели в Усть-Каменогорске студенческий фестиваль «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», на котором студенты вузов и колледжей представили песни и танцы военных лет в благодарность ветеранам за мирную жизнь.



Восточно-Казахстанская областная филармония совместно с Театром эстрады под руководством Станислава Циха организовали яркий праздничный концерт под названием «Песни Победы и мира».



Хор Департамента полиции ВКО дарил музыкальные вечера жителям Усть-Каменогорска, выступая в городских парках и концертных залах.



Украшением череды праздничных мероприятий стало выступление оркестра духовых и ударных инструментов училища искусств имени братьев Абдуллиных. Молодые музыканты исполнили торжественные марши и патриотические композиции.



В школе №24 города Усть-Каменогорска состоялся конкурс «Песня в строю 2025», зрителями которого стали ветераны, представители регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК, представители общественного объединения ветеранов войны в Афганистане, сотрудники Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области и военные воинской части 5518.



ЗАЖГИ СВЕЧУ



Одним из самых трогательных моментов вечера стало традиционное мероприятие «Зажги свечу».

Тысячи жителей Усть-Каменогорска в полном молчании выстроились на площади перед Мемориалом Славы. Держа в руках свечи, они вспоминали солдат, погибших на поле боя.

Пятиконечная звезда, составленная из свечей, стала символом доблести, а цифра «80», размещённая в центре, символизировала юбилейный год Победы.



– Эта акция имеет огромное значение для всех нас. Потому что это дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего. Мы не должны забывать, что каждая душа, живущая в мире и покое, является наградой за эту борьбу, – сказал житель города Олег Семененко, принявший участие в мероприятии.



В завершение вечера жители Усть-Каменогорска наблюдали праздничный фейерверк.



ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ БЛАГОДАРНОСТИ



С выступлений артистов передвижного концерта «С песней о Победе» началось празднование Дня Победы в районе Алтай, откуда на фронт ушли более 14 тысяч жителей, более трёх тысяч человек не вернулись домой, 11 стали Героями Советского Союза.



В центральном парке была организована патриотическая акция «Вечный огонь благодарности», в ходе которой жители возложили цветы и венки к Мемориалу Славы.



– Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мы должны помнить, что наши земляки в боях с врагом и в тылу проявляли несгибаемое мужество и стойкость, отвагу и бесстрашие, – поздравил собравшихся аким района Ренат Курмамбаев.



Жителям были предложены тематические фотозоны, творческие выставки. На центральной площади была представлена концертная программа «Почтение подвигу – уважение Победе», после чего состоялся просмотр военных фильмов.



Вечером в центральном парке были организованы праздничный концерт «Мелодии майских дней» и акция «Зажги свечу» в память об ушедших героях.



ДУХ БЕЗЗАВЕТНОГО ГЕРОИЗМА



В Риддере юбилейную дату встречали один ветеран и 47 тружеников тыла.



Накануне Дня Победы горожане отметили праздник улицы имени Героя Советского Союза Толегена Тохтарова. Здесь были представлены тематические выставки, посвящённые жизни фронтовика, его боевому пути и великому подвигу. Особый отклик у зрителей вызвало трогательное выступление юных кадетов, а завершился праздник улицы концертной программой с участием творческих коллективов Дворца культуры.



9 мая в городе прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику Толегену Тохтарову и к Вечному огню у Мемориала «Обелиск Славы».



– Сегодняшний день – великий праздник, день, когда витает дух беззаветного героизма и сильной нации, высоко реет знамя Победы. Наш народ всегда будет чтить и уважать имена тех, кто защищал свою страну и землю. Мы преклоняемся перед духом героев и воинов, сражавшихся за Родину, и вечно помним их имена! Никто никогда не будет забыт! Подвиг героев навсегда останется в памяти народа, – сказал аким города Думан Рахметкалиев.



Собравшиеся у мемориального комплекса почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с поля боя, и возложили венки к Вечному огню.



Торжество продолжилось концертной программой, которую представили творческие коллективы на центральной площади города. Также с праздником риддерцев поздравил хор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, который выступил с выездным концертом под открытым небом.



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…



Подвиги народного героя, писателя и легендарного партизана Касыма Кайсенова помнит весь народ. Теперь образ героя запечатлён в новом мурале в посёлке Касым Кайсенов Уланского района. Также после реконструкции открыли Аллею Героев, которая была заложена в 2015 году в рамках акции «Туған жерге тағзым» по инициативе бизнесмена и мецената Кайрата Мусина.



– Из Уланского района вышли десять героев, прославившиеся своей храбростью при защите родины. Их имена навсегда будут вписаны золотыми буквами в страницы истории и найдут отклик в памяти поколений. Аллея, несомненно, станет важным местом, возвышающим дух страны и воспитывающим патриотизм у подрастающего поколения, – сказал глава региона Нурымбет Сактаганов на торжественной церемонии открытия аллеи.

Подготовила Дана Нагиева

Фото Махаббат Ахметжанова, пресс-служба ДЧС ВКО, Екатерина Сёмина

