Рациональные решения

Трансферты на модернизацию сельского здравоохранения в Восточно-Казахстанской области увеличатся на сумму более 4 млрд тенге.

В областном акимате состоялась внеочередная вторая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата с участием первого заместителя акима ВКО Алмасхана Сматлаева. В ходе заседания депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет региона на 2023-2025 годы.

Основанием для уточнения параметров областного бюджета послужили изменения объёмов целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета на текущий год, и распределение свободных остатков и перераспределение средств администраторов областных бюджетных программ на приоритетные направления.

В частности, согласно данным, представленным руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Фархад Бельбеев, увеличены поступления в сферу здравоохранения.

– На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрено увеличение на сумму 2 млрд 992,8 млн тенге. Это по пять медицинских пунктов в Уланском и Курчумском районах, два – в Глубоковском, один – в Шемонаихинском и шесть – в Тарбагатайском районах. А также на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения в рамках того же проекта на 1 млрд 270,3 млн тенге, – сообщил Фархад Бельбеев.

Вместе с тем, на сумму более 4 млрд 679 млн тенге увеличены трансферты на развитие транспортной инфраструктуры. Сюда вошли такие проекты, как строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе и реконструкция автомобильной дороги от ул. Жибек жолы в направлении Усть-Каменогорск – Алматы.

В сфере образования дополнительно будут выделены средства на увеличение оплаты труда педагогов дошкольного образования (847,8 млн тенге), а также размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (457,6 млн тенге).

В целом в рамках уточнения бюджета предусмотрено увеличение на общую сумму более 39 млрд тенге.

Меруерт Бахтиярова

Фото Тлеубека Шаяхмета