Растёт инфраструктура, рождаются чемпионы

Не редко рождаются в глубинке ярчайшие чемпионы. Положение дел со спортивной инфраструктурой на селе постепенно меняется в лучшую сторону. Год от года она дополняется всё новыми и новыми, отвечающими современным стандартам, спортивными объектами.

В рамках Комплексного плана развития Курчумского района на 2020–2024 годы в центрах сельских округов и в малых сёлах построены поля для мини-футбола. Лето текущего года отмечено началом возведения спортивного модуля в селе Калжыр, а также спорткомплекса в Маркаколе. Сроки сдачи в эксплуатацию первого объекта – конец этого года, второй распахнёт свои двери по графику строительства в 2022 году. Кроме этого, увеличилось количество воркаут-площадок.

В целом, с учётом сельского статуса, Курчумский район имеет довольно неплохую спортивную базу. В местной детско-юношеской спортивной школе ныне занимается 904 школьника. 37 тренеров ведут секции по семи видам спорта. Среди них – казах куреси, футбол, волейбол, бокс, тяжёлая и лёгкая атлетика, армрестлинг. Филиалы ДЮСШ работают и в небольших сёлах, там, где есть хорошие специалисты.

В Сарыолене – секция бокса, в Алгабасе в Каратогае – казах куреси и волейбол, в Бурабае – бокс, в Урунхайке, Ушбулаке и Койтасе – лыжные гонки, в Теректыбулаке – волейбол, в Боране – вольная борьба и волейбол, в Калжыре – казах куреси и волейбол, в Маркаколе – вольная борьба, футбол и волейбол, в Карое – волейбол и в Аксуате – хоккей.

В нынешнем учебном году возобновилось прерванное из-за пандемии коронавируса проведение спортивных мероприятий. В начале декабря на базе районного спортивного комплекса прошли кустовые отборочные соревнования по борьбе, поднятию гирь и тогызкумалаку. В них приняли участие команды не только хозяев, но и Катон-Карагайского района, города Алтая. Состоялись турниры по волейболу, футболу и боксу, посвящённые тридцатилетию независимости Казахстана. Юные курчумские спортсмены отправляются на спортивные турниры в областной центр и другие районы региона. Причём возвращаются с наградами за занятые призовые места.

Гордостью не только родителей и тренеров, но, пожалуй, всего района является Молдир Каликанова, ставшая чемпионкой Казахстана, Азии и мира по армрестлингу. 13-летняя Шырын Манапова является чемпионкой Казахстана по боксу. У хрупкой на вид, очень скромной девочки оказался сильный характер. Чемпионские медали она завоевала уже спустя три года после начала занятий боксом. Выступала на рингах Талдыкоргана, Шу, в Туркестанской области. Прошла отборочный тур для участия в Азиатском первенстве по боксу среди юниоров. Среди подруг, которые выбрали волейбол, Шырын единственная, кто надел кожаные перчатки и выходит на ринг. Она мечтает о спортивных высотах на избранной стезе.

Тренирует Шырын Серик Кокенов. Он успел воспитать несколько победителей областных и республиканских первенств по боксу. По его словам, трое воспитанников руководимой им секции приняты в областной спортивный интернат олимпийского резерва.

Одной из тех, кому довелось претворять в жизнь задачу привлечения к занятиям физкультурой и спортом детей и взрослых, является бывший тренер ДЮСШ Наталья Бобылева. Ныне она находится на заслуженном отдыхе. Путь в спорт женщины начинался в отдалённом селе Маралды, где прошло детство.

– У меня от рождения были хорошие физические данные для спорта, – вспоминает Наталья Евгеньевна. – На это обратил внимание наш школьный учитель физкультуры Михаил Кириллов. Он, можно сказать, и дал мне путёвку в спорт. Я с пятого класса участвовала в соревнованиях по троеборью. Оно включало бег, прыжки в длину и велогонку. В те годы физкультура и спорт были по-настоящему массовыми, несмотря на отсутствие условий для занятий.

По словам собеседницы, после занятий в школе ребята шли на спортивную площадку. В зимнюю пору в волейбол играли под открытым небом. Чтобы не обморозить руки, надевали варежки. Мячи не в пример сегодняшним, были кирзовыми, со шнуровкой. Для занятий теннисом сколачивали из досок стол и тренировались.

Путь из Маралды до райцентра Курчум – 100 километров. На соревнования отправлялись в кузовах автомашин. Чтобы не замерзнуть, укутывались тулупами. Соревнования проходили по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным и велосипедным гонкам.

– Конечно, о сегодняшних условиях для тренировок можно было только мечтать, – говорит собеседница, – но суровость того времени компенсировалась добрыми отношениями, крепкой настоящей дружбой. Мальчики всегда помогали девочкам, существовала взаимовыручка.

После окончания школы в Маралды Наталья Бобылева поехала поступать в физкультурный институт в Алматы. Но не прошла по баллам и подала документы в училище прежнего гиганта лёгкой промышленности Алматинского хлопчатобумажного комбината. Ходила в спортивный зал, где её и заметили тренеры. Так девушку из Маралды приняли в команду известного клуба «Локомотив». В течение одного года играла за сборную АДК (Алма-Атинский домостроительный комбинат).

Её спортивная карьера могла пойти и дальше, если бы не семейные обстоятельства: вернулась, чтобы ухаживать за матерью. Потом Наталья устроилась в Курчумскую ДЮСШ, где и отработала 45 лет в качестве тренера по волейболу. Рассказала, что команды её воспитанников становились чемпионами области и республики. 10 ребят играли в высшей лиге республики. Один из них – Марат Ыдрышев – выступал за сборную Казахстана по волейболу и стал её капитаном.

– Я не была жёстким тренером, – рассказывает ветеран спорта. – Никогда не срывалась, даже голос не повышала на ребят. Работала в тесном контакте с родителями. Сейчас, по истечении лет после выхода на пенсию, могу с удовлетворением сказать, что все мои воспитанники состоялись в жизни. Они работают в самых разных сферах. Есть среди них госслужащие, учителя, медики, спасатели, военные.

Выход на пенсию не стал для женщины уходом из спорта. Она выступает от Курчумского района на турнирах ветеранов. Включена и в состав сборной области. Не так давно съездила в Актау, где приняла участие в соревнованиях по многоборью: стрельба, плавание, бег на 60 метров, кросс и метание гранаты. В личном зачёте заняла шестое место. С учётом того, что соревнования были республиканского масштаба и в них участвовали представители из всех регионов страны, этот результат можно считать высоким.

В эти дни Наталья Бобылева готовится к новым соревнованиям, это будет троеборье. Нужно проявить себя в лыжных гонках, стрельбе и отжимании от пола. Пример Натальи Евгеньевны доказывает, что увлечение спортом возможно в независимости от рода занятий, возраста и других характеристик. Главное – желание.

Станут ли завсегдатаями стадионов и спортивных залов жители села, чтобы спорт стал по-настоящему массовым, о чем постоянно говорит Глава государства? Задача выполнима, если появится достаточная спортивная инфраструктура и ещё придет осознание и убеждённость, что спорт – залог здоровья и в целом благополучной жизни.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район