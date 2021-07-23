Растут семьи – радуется село

Потомственного рыбака Самата Кунапиева ждут с промысла семь самых дорогих для него людей: четыре дочери, два сына и супруга Лидия. Многодетная семья проживает в селе Аксуат, что на берегу озера Зайсан. Не так давно мы побывали у них в гостях.

За чашкой чая супруги рассказали о себе. Глава семьи родился и вырос в Аксуате. Был период, когда он уезжал работать в другое село. Однако через несколько лет вернулся и больше не покидал зайсанское побережье. В местном клубе познакомился с девушкой Лидой и через два года сделал ей предложение, сыграли свадьбу. К слову, избранница тоже родилась и выросла в Аксуате.

Молодая семья жила в съёмном доме, затем у родственников. Третий переезд состоялся в нынешний дом, но и он уже тесноват. Поэтому семья надеется получить более качественное, просторное жилье. Основания для таких надежд имеются: на окраине села активно строятся квартиры для многодетных семей.

Старшему сыну Кунапиевых 18 лет. Он окончил колледж в Усть-Каменогорске, собирается поступать в вуз. Вторая дочь обучается в педагогическом колледже. В семье растут две ученицы – 4 и 5 классов. А самым маленьким 2,5 годика и 11 месяцев от роду. В предстоящем августе младшему исполнится годик, и тогда Лидия, как многодетная мать, сможет получить в награду подвеску «Күміс алқа». Собственного личного подсобного хозяйства у семьи нет, и она получает от государства АСП (адресную социальную помощь) и пособие по многодетности.

Впрочем, основной источник семьи – это всё же рыбацкий заработок Самата. Он рассказал, что с товарищами по бригаде уходит на промысел очень рано, к 4 часам утра. Возвращаются на берег к полудню. Улов сдают в рыбоприёмный пункт, где за него сразу выдают расчёт.

– День на день не приходится, – рассказал отец семейства.– Иной раз выпадает хороший улов, а порой сети оказываются пустыми, как и наши карманы. Во время шторма на озере на промысел не выходим, ждём, когда успокоится волна. Бывает, что штормы затягиваются на 2-3 дня. Выходить в воды приходится и в ночное время: потому что рыбу из сетей надо вовремя вынимать, иначе она испортится, зря погибнет.

…Как признались Кунапиевы, они сами родились и выросли в больших семьях. Детям в рыбацком Аксуате были рады во все времена – когда многодетные семьи на побережье составляли большинство и теперь, когда их стало меньше. Но, пожалуй, в настоящее время каждое появление новой жизни в селе воспринимается людьми с особой радостью. Как надежда на будущее своей малой родины.

Рыбек Жантыкеев

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Курчумский район