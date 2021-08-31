Растут арбузы и дыни

Доступ к воде для полива поможет курчумским бахчеводам увеличить объёмы урожая.

Житель села Акчий Кадыргожа Кусаинов создал своё фермерское хозяйство ещё в 1995 году. С тех пор трудится на родной земле. Весной и летом выращивает арбузы и дыни в Акчийской долине Курчумского района. Они имеют отличный вкус.

Работают не покладая рук фермер и его коллеги, несмотря на все трудности, в том числе нехватку поливной воды. По мнению бахчевода, чтобы решить проблему, необходимо бурение скважин: вода в долине имеется. Разговор с ним состоялся, когда он отправлялся с гружёной арбузами и дынями автомашиной в соседний район.

Бек Нигметов

Курчумский район