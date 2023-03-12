Традиции

Расти, коса, до пояса

12.03.2023
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Фото Аяужан Утеулиновой

Восточная красавица – это не только правильные черты лица и длинная коса, но ещё интеллект, талант и хозяйственность. Именно эти качества участниц оценивало жюри конкурса «Шығыс бұрымдысы», который прошёл в Усть-Каменогорске.

Участие в конкурсе приняли восемнадцать девочек и девушек в возрасте от 8 до 25 лет. Организаторы состязания – сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки, сделали акцент на развитие эстетического вкуса у юных красавиц, возрождение казахских традиций и обычаев, связанных с уходом за волосами. К слову, длинные волосы у женщин во многих древних культурах имели сакральное значение. Они считались магнитом для энергии, здоровья, изобилия, оберегом и защитой человека.

– Конкурс состоял из четырёх этапов. На первом участницы отвечали на вопросы, разгадывали загадки и завершали пословицы. На втором – выявляли их таланты, на третьем – оценивалось умение справляться с домашними делами, а на последнем, четвёртом этапе красавицы представляли свои уникальные укладки волос и демонстрировали праздничные костюмы. Все вопросы и задания были подготовлены соответственно возрасту конкурсанток, – рассказал один из организаторов мероприятия Аян Калымбек.

Довольно непростым для юных красавиц стал тур «вопрос-ответ». В нём, помимо вопросов с точными ответами, например, о великих личностях страны или таблицы умножения – для самых маленьких, были и задачи на логику. Пришлось подумать над вопросом о последней букве алфавита. Оказалось, это не «я», как считают многие, а буква «т»,  которой заканчивается слово «алфавит».

Одним из важных критериев отбора на конкурс была длина волос участниц. У Акботы Ериккызы она достигает полутора метров.

– У моих старших сестёр длинные волосы, и я стала отращивать локоны, чтобы быть как они. В основном заплетаю две косы, – рассказала 14-летняя красавица. Девочка стала победительницей в возрастной категории 12-15 лет.

Один из этапов конкурса – «Өнерлі өрге жүзер», на котором участницы продемонстрировали свои таланты, практически превратился в полноценную концертную программу. Конкурсантки представили на суд зрителей песни, танцы в различных стилях – пламенный фламенко, энергичный и жизнерадостный индийский танец и, конечно же, казахские национальные танцы.

Участницы конкурса оказались не просто красивы и талантливы, но ещё и артистичны – не оставили никого равнодушным монолог «Сирота» и номер «Мерилин Монро», в котором девушка сумела показать, что за яркой голливудской улыбкой актрисы таились боль не исполнившихся мечтаний, разочарование от
жизни.

Самая юная участница конкурса – 8-летняя Малика Бейбиткызы, умеет не только петь, но и учится играть на домбре и рисовать. Её мама с детства приучала ухаживать за волосами.

– Я каждый день расчёсываю свои волосы, мою их хорошим шампунем. С трёх лет у меня длинные локоны, хочу и дальше отращивать их, потому что казахские девушки издавна носили пышные косы, – поделилась юная конкурсантка, победительница в своей возрастной категории.

По итогам конкурса победительницей ещё в одной возрастной категории – 16-25 лет – стала уроженка Шуского района Жамбылской области 17-летняя Бирганым Бакыткызы. Сейчас девушка учится в ВКУ имени С. Аманжолова.  Приз зрительских симпатий достался Асем Рахымовой, 17-летней студентке Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая.

Все победительницы и призёры «Шығыс бұрымдысы» получили сертификаты от спонсоров мероприятия.

Аяужан Утеулинова

Фото автора

12.03.2023
860

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