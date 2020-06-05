Расставим экоприоритеты

5 июня мировое сообщество отмечает День охраны окружающей среды. Это хорошая возможность подвести итоги работы в сфере природоохранной деятельности Ульбинского металлургического завода.

Формула чистого воздуха

Мониторинг эмиссий АО «УМЗ» в окружающую среду свидетельствует о том, что функционирование завода не оказывает отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха, воды и почвы. Такой результат стал следствием реализуемой в АО «УМЗ» комплексной долгосрочной экологической программы.

Основные природоохранные мероприятия направлены на защиту воздушного бассейна. Для этого на предприятии используется специальное оборудование. Циклоны и скрубберы, рукавные и аэрозольные фильтры, вихревые и циклонно-пенные аппараты, волокнистые набивные фильтры защищают воздух областного центра от выбросов бериллия, диоксида азота, азотной и серной кислоты, аммиака и гидрохлорида. Ежегодно заводская лаборатория делает около 13 тысяч проб воздуха. По итогам прошлого года превышений установленных лимитов вредных веществ не зафиксировано. Более того, выбросы предприятия ниже установленных годовых лимитов. Доля выбрасываемых заводом веществ – менее 0,1% от общих выбросов предприятий Усть-Каменогорска.

Плата за эмиссии в окружающую среду в 2019 году составила около 117 млн тенге.

Открываем карты

С 2008 года проводится плановая реконструкция гидротехнических сооружений хвостохранилища Ульбинского металлургического завода. При этом не происходит увеличения существующих площадей хранения, а имеющиеся площади используются повторно. В настоящий момент ведется строительство второй очереди пруда-испарителя (карты) №5.

Пруд-испаритель – приемник производственных сточных вод предприятия, жидкой части отходов производства. При модернизации используются современные строительные материалы.

Пруд-испаритель оборудован противофильтрационным экраном на дне и откосом из современных геосинтетических материалов с гарантированной безаварийной эксплуатацией в течение 100 лет. Водная составляющая отходов, размещенных здесь, будет постепенно испаряться, исключая попадание загрязняющих веществ в подземные воды. По окончании эксплуатации прудов-испарителей будет проведена рекультивация в соответствии с экологическими требованиями.

Строительство объекта входит в Комплексный план мероприятий по оздоровлению окружающей среды ВКО на 2019 – 2022 годы. Первая очередь строительства завершена в прошлом году, второй этап завершится к осени 2020 года.

Меморандум

21 мая 2020 года АО «УМЗ», Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области и филиалом Казгидромета по ВКО подписан трехсторонний Меморандум о взаимодействии при наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ). При поступлении прогноза от Казгидромета о наступлении НМУ УМЗ реализует мероприятия по снижению выбросов в этот период. Департамент экологии по ВКО при необходимости после проведения контроля рекомендует мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха. В зависимости от степени НМУ УМЗ обязуется снижать производительность от 20 до 60% и прекращать работу ряда источников.

Экологический менеджмент

Современные реалии требуют внедрения экологически безопасной системы управления производством, при которой достигается оптимальное соотношение между экологическими и экономическими показателями. Для достижения этой цели на предприятии внедрена система менеджмента окружающей среды по международному стандарту 14001-2015, которая ежегодно успешно проходит сертификацию независимыми международными экспертами.

Система экологического менеджмента АО «УМЗ» помогает предприятию не только систематизировать работу в области экологии, но и позволяет каждому сотруднику осознать свою ответственность в решении общей задачи оздоровления окружающей среды в городе и регионе.

Обезвредим аммиак

Сегодня основные усилия УМЗ прилагает к снижению выбросов аммиака, которые составляют почти половину выбрасываемых в воздух веществ. Научно-технические разработки и поиски в этом направлении ведутся постоянно. На бериллиевом производстве уже апробирована пилотная газоочистная установка. Новая технология позволит проводить комплексную очистку газов бериллиевого производства со степенью обезвреживания паров аммиака на 95-97%. Ее внедрение позволит снизить и без того небольшие показатели выбросов.

Чисто там, где убирают

Производственные экологические достижения – результат коллективного труда, однако сотрудники УМЗ вносят и личный посильный вклад в защиту природы. Так, в сентябре прошлого года по собственной инициативе работники очистили от мусора береговую линию Ульбы протяженностью в полкилометра. С, казалось бы, небольшого участка заводчане вывезли 120 тонн мусора. А еще в 2019 году ульбинцы на 55 гектарах своей территории и в санитарно-защитной зоне завода высадили саженцы березы, дуба, ели, а также больше 10 тысяч кустарников.

Подобные акции заводчане проводят ежегодно, регулярно ухаживая за посадками. В этом году по хорошей традиции работы по озеленению будут продолжены.

Придет время, эти насаждения превратятся в прекрасные зеленые рощи!

Алексей Проскуряков,

руководитель пресс-службы АО «УМЗ»