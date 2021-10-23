Расскажи о себе и выиграй приз

Розыгрыш ценных призов среди участников Национальной переписи населения стартовал в Усть-Каменогорске.

У жителей областного центра появился шанс выиграть новый смартфон или бытовую технику. Для этого необходимо пройти перепись в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz в период с 21 октября по 30 октября 2021 года включительно.

– Принять участие в розыгрыше могут жители, имеющие на руках номер уведомления о прохождении переписи населения в онлайн-режиме с условием, что под данным номером уведомления записана семья в полном составе, – рассказали об условиях участия в розыгрыше в городском акимате.

Отметим, что розыгрыш ценных подарков состоится 20 ноября в формате онлайн на странице @akimatoskemen в сети Instagram.

Добавим, что по многочисленным просьбам казахстанцев функция прохождения переписи онлайн будет доступна до 30 октября.

Александра Исаева

Фото из открытых источников