Расширяя потенциальные возможности

Медицина района Алтай расширит свои возможности – в этом году здесь откроется отделение гемодиализа.

На днях состоялась поездка акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в район Алтай. Глава региона заслушал отчёт руководства района, а также встретился с общественностью.

Хорошие показатели за прошлый год наблюдаются в аграрном секторе. Так, по информации исполняющего обязанности акима района Алтай Сергея Охременко, валовой объём продукции сельского хозяйства получен в сумме 48,7 миллиарда тенге, с темпом роста 134,2 процента.

– Алтай занимает лидирующие позиции в аграрном секторе, – сказал Даниал Ахметов. – В частности это касается выращивания подсолнечника, рапса и других культур. Неплохие показатели и в животноводстве.

Также в прошлом году в районе реализовали несколько проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В их числе – ремонт дорог, уличное освещение, теплоснабжение. Глава региона отметил, что есть недочёты в сфере строительства жилья, на которые нужно обратить внимание.

– В районе необходимо возводить больше жилых домов, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В этом году вы должны начать строительство 18 тысяч квадратных метров жилья.

Знаковым событием прошлого года стал ввод в эксплуатацию первой гидроэлектростанции из каскада малых ГЭС на реке Тургусун.

– На сегодняшний день ведётся разработка технико-экономического обоснования и рабочего проекта по строительству второй ГЭС, – сообщил Сергей Охременко.

Глава региона подчеркнул, что это важный энергетический проект не только для области, но и для страны в целом.

На встрече местные жители задали акиму области вопрос о возможности открытия в Алтае отделения гемодиализа. Ведь в районе проживает много людей с хронической почечной недостаточностью, и, чтобы пройти эту процедуру, им приходится отправляться в Усть-Каменогорск.

По словам Даниала Ахметова, отделение гемодиализа появится в районе уже в этом году. Помимо этого, в Алтае и Аягозе начнётся строительство современных фитнес-центров.

Александра Исаева

Район Алтай