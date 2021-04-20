Распознать и устранить патологию 

В Семее открылся первый в Казахстане Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний с применением современных технологий.

Отметим, что центр заработал на базе Центра ядерной медицины и онкологии Семея. Его запуск будет проходить в три этапа. Так, на первом этапе начнёт функционировать отделение радиоизотопной диагностики. У специалистов появится возможность выявлять как злокачественные опухоли, так и многие другие неонкологические патологии. Например, с помощью однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ) можно наблюдать за «плохим поведением» раковых клеток.

– Дело в том, что в изменённых клетках даже ещё до появления опухоли происходит аномальный обмен веществ, – рассказали в пресс-службе Центра ядерной медицины и онкологии Семея. – Обнаружить их помогают специальные препараты, которые вводят в кровь пациента. В новообразовании накапливаются меченые соединения и создают радиоизлучение, которое фиксирует специальная гамма-камера.

Радиоизотопная диагностика аппаратом ОФЭКТ, совмещённым с компьютерным томографом, с использованием радиофармпрепаратов на основе технеция-99m (99mТс) позволяет визуализировать опухоли, оценить распространённость новообразования, исключить или подтвердить не только первичную опухоль, но и метастатические повреждения.

Аппараты могут оценить функциональное состояние любого органа и всей системы человеческого организма, в том числе скорость движения крови, лимфы, изучать обмен веществ. Стоит отметить, что аналогичная радиоизотопная диагностика применяется в Нур-Султане.

Внедрение новых технологий в сфере медицины в Восточно-Казахстанской области проводится совместно с ведущими специалистами ядерной медицины нашей страны и Больницы медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан. Также отдельная группа восточноказахстанских специалистов прошла специальное обучение и подготовилась к работе с радионуклидами. На сегодняшний день в отделении работают 16 медицинских сотрудников, среди которых врачи ядерной медицины, радиохимики, радиофармацевты, медицинские физики, инженеры по радиационной безопасности.

В отделении уже проводят исследования для выявления метастазов в костной ткани человека, щитовидной и паращитовидной железах, печени и почках, а также изучают эффективность проведённого лечения онкологическим пациентам.

В рамках второго этапа запуска центра, в июле, планируется внедрить радионуклидную терапию. Третий этап, который начнётся в сентябре, предполагает внедрение ПЭТ-диагностики и производство радиофармпрепарата 18 F-фтордезоксиглюкоза на циклотроне последнего поколения.

Хорошие новости есть и в Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, где идёт установка самого современного линейного ускорителя последней модели. Медицинское учреждение посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Об этом глава региона сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Наша задача – в течение ближайших трёх-пяти лет все сложные операции высокого уровня проводить на базе наших ведущих центров. Более тысячи земляков едут в другие страны, чтобы сделать операции 3-4 уровней сложности. Это неправильно. Мы имеем всё необходимое передовое оборудование. Теперь предстоит обучить не только хирургов, но и весь состав необходимых медработников. В этой связи поручено расписать специальную программу», – написал Даниал Ахметов.

Благодаря модернизации системы здравоохранения, которая идёт полным ходом, у жителей не только области, но и страны появится уникальная возможность получать качественную медицинскую помощь, не выезжая за рубеж.

Флора Левина, Александра Исаева

Фото пресс-службы ЦЯМиО Семея