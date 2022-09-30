Распознать и обезвредить

Заболевания крови опасны, широко распространены, самые тяжёлые из них вообще неизлечимы и приводят к летальному исходу.

Гемобластозы – это заболевания кроветворной и лимфатической ткани организма, такие как лейкозы, или белокровие, с первичным поражением костного мозга, лимфомы. О том, как распознать эти заболевания, рассказала хирург-онколог отделения химиотерапии ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии Бекзат Мукадиева.

По её сведениям, в 2018 году во всём мире было зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев заболевания и 9,6 миллиона случаев смерти от рака. Ожидается, что число новых случаев онкозаболеваний к 2030 году вырастет до 23,6 миллиона. В этом же году в Казахстане было диагностировано 32 228 новых случаев онкологических заболеваний, 14 369 человек умерли от этой болезни. Ежегодно в ВКО на 100 тысяч населения обнаруживается 252 новых случая заболеваемости раком, при этом смертность составляет 78,1 на 100 тысяч мужчин и женщин в год.

К слову, смертность от рака больше среди мужчин, чем среди женщин (86,8 на 100 тысяч мужчин и 70 на такое же количество женщин). В 2018 году в стране пятилетняя выживаемость повысилась до 51 процента.

– Среди групп онкологических заболеваний гемобластозы занимают 13–14 место, на первом месте – рак молочной железы, лёгких, желудка. Ежегодно в областном онкоцентре регистрируется около 37 новых случаев заболеваемости лимфомой, – отмечает врач.

Гемобластозы, по её словам, возникают из-за мутации стволовых или полипотентных клеток, которые впоследствии дают пул опухолевых клеток. Привести к мутациям могут такие факторы как ионизирующее излучение, или радиация, химические агенты, в частности, воздействие бензола, использование цитостатиков (мелформан, лейкарен и других), некоторые антибиотики. Кстати, лекарственные препараты влияют как на пациентов, которые их принимают, так и на медперсонал, который, например, готовит этот препарат (разводит его) и проводит инъекции или инфузии.

Немаловажное значение имеет наследственность и генетика. У лиц, кровный родственник которых страдает от гемобластоза, шансы заболеть выше, чем среди общей популяции. На возникновение заболеваний крови также влияет алиментарный фактор – питание.

– Если говорить о симптоматике гемобластозов, то есть несколько общих проявлений: беспричинное снижение веса за последние полгода, ночная потливость, необъяснимое повышение температуры тела до 37 градусов, особенно вечером, увеличение лимфатических узлов. Если узлы поверхностно расположенные – их можно увидеть или прощупать.

Инфильтрация опухолевыми клетками костного мозга приводит к нарушению кроветворения и, как следствие, к развитию анемии, иммунодефицитных состояний и проблем со свертываемостью крови, например, гематомы по телу при незначительном контакте, – поясняет Бекзат Мукадиева.

Анемия характеризуется бледностью кожи и видимых слизистых, общей слабостью, снижением толерантности к физическим нагрузкам, ухудшению качества волос и ногтей. Иммунодефициты проявляются частыми инфекциями, которые с трудом поддаются лечению.

При гемобластомах наблюдается нарушение свёртываемости крови, что приводит к кровоизлияниям, которые сначала выглядят как сыпь или синяки. В тяжёлых случаях это могут быть обширные гематомы и спонтанные кровотечения.

Также поражение костного мозга приводит к образованию опухолевых конгломератов, которые проявляются болью, деформацией костей, спонтанными переломами. При поражении центральной нервной системы развивается нейролейкемия, которая проявляется головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и другими неврологическими симптомами.

– При обнаружении хоть одного из вышеуказанных признаков необходимо обратиться к терапевту по месту жительства. Первичный приём терапевта и медиков смотрового кабинета поликлиники напрямую влияет на раннее выявление онкологических заболеваний, – акцентирует внимание эксперт.

Пациент с подозрением на гемобластозы должен пройти первичный осмотр у терапевта или онколога по месту жительства, физикальный осмотр, пальпацию периферических лимфоузлов. Помимо этого, сдаются анализы крови и определение биохимических показателей, проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости и периферических лимфоузлов, компьютерная томография лёгких и головного мозга.

Далее пациент направляется в областной Многопрофильный центра онкологии и хирургии.

– Все виды обследований восточноказахстанцы могут пройти бесплатно в стенах нашего онкоцентра, – говорит Бекзат Мукадиева. – Онколог назначает гистологическую верификацию с целью определения характера опухолевых клеток, это цитология, трепан-биопсия, открытая биопсия, иммуногистохимический анализ. Лишь после полного обследования устанавливается окончательный клинический диагноз.

По словам медика, путь к выздоровлению пациента и длительной ремисии, то есть безболезненному периоду, достигается при проведении комплексного лечения – хирургическая, лучевая и химиотерапия.

– В настоящее время химиотерапия является одним из основных методов лечения гемобластозов, – продолжает она. – В нашем онкоцентре отделение химиотерапии оснащено 25-тью химиотерапевтическими и четырьмя гематологическими койками. Мы проводим все виды химиотерапии при лечении лимфом: системная химиотерапия, таргетная терапия по показаниям, то есть препараты точечного действия и иммунотерапия, это препараты нового поколения.

Бекзат Мукадиева также напомнила, что ранняя диагностика и своевременно начатое лечение значительно повышают шансы на успешное лечение. Но, по её словам, даже в запущенных случаях всегда можно оказать современную медицинскую помощь и существенно продлить жизнь пациента.

Бахыт Сарсембаева