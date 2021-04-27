Раскрывая тайны древних саков

В одном из самых уникальных памятников культуры Восточно-Казахстанской области – древнем урочище Ак-Баур – началось создание археологического музея под открытым небом.

Аким области Даниал Ахметов посетил древнее городище, где ознакомился с планом строительства музейно-археологического комплекса. Об этом глава региона сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

Пандемия в этом году повлияла и на работу археологов. Тем не менее исследования в Восточном Казахстане продолжаются, на территории храмового комплекса Ак-Баур скоро начнётся новый сезон археологических раскопок под руководством именитого казахстанского учёного Зайноллы Самашева. Археологические изыскания, проводимые им на территории древних урочищ, за последние три года принесли десятки тысяч ценных находок. На основе этих материалов проводится реконструкция артефактов, которые войдут в экспозицию археологического музея под открытым небом.

– Два года назад археологи обнаружили стационарное поселение раннесакского периода. Все артефакты, которые были найдены, указывали на то, что кочевые саки вели не только кочевой, но и осёдлый образ жизни. В этом году учёные планируют расширить площадь и дойти до глубины поселения, а также изучить другие участки, – написал в своём официальном аккаунте аким ВКО.

Неолитический комплекс Ак-Баур находится в Уланском районе близ села Бестерек. На его территории расположены фундаменты древних строений, погребений, площадка с нанесённой разметкой солнечных часов, «астрономическая лаборатория» с сохранившимися гранитными плитами, несущими на себе информацию астрологической сетки с правильным изображением созвездия Большой Медведицы. По мнению учёных, люди неолита и бронзового века отсюда наблюдали за Солнцем и Луной.

Ак-Баур, как памятник ранней культуры, интересен ещё и тем, что, в отличие от многих подобных мегалитических построений, имеет подробное эпиграфическое сопровождение – росписи в одноимённом гроте. До наших дней здесь сохранились десятки рисунков: изображения человека, горного козла, жилищ и повозки, разнообразные символы и знаки.

Как отметил глава региона, площадь земельного участка, преду-смотренного под строительство нового музейно-археологического комплекса, составляет свыше 460 квадратных метров.

– Отряд из сотрудников и студентов университетов имени С. Аманжолова и Д. Серикбаева приступит к работе в мае. Завершить строительство одноэтажного здания музейного комплекса планируем в сентябре. Уверен, что Ак-Баур в ближайшее годы станет популярным туристическим местом. Символично, что именно здесь Зайнолла Самашев планирует встретить гостей конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», которая должна состояться осенью этого года, – резюмировал Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева