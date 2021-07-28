Раскрыть потенциал полей и пастбищ

Ярко-зелёное пятно многолетних трав в аграрном секторе Зайсанского района нынче увеличилось почти на 40 процентов. Общая площадь, отведённая под посевы ценной кормовой культуры, возросла на 2737 гектаров. Внимание аграриев и животноводов к созданию прочной кормовой базы вполне объяснимо.

Заготовка сена, силоса, сенажа, а также других видов грубых и сочных кормов сейчас находится под контролем профильных ведомств, структур, местных органов власти, Правительства страны и профильного министерства. С учётом погодных условий нынешнего года и перспектив дальнейшего развития каждый район по-своему реагирует на сегодняшние вызовы. Между тем в Зайсанском районе имеются специфические особенности и преимущества, что окажутся на руку местным аграриям. В первую очередь, это давние традиции в земледелии, выращивании самых разных сельскохозяйственных культур. В их числе особое место занимал знаменитый зайсанский арбуз, виноград и другие плодово-ягодные, бахчевые, овощные культуры. Не зря одно из бывших больших хозяйств в аграрном секторе района носило имя известного учёного Ивана Мичурина.

Прошлое должно являться надёжным фундаментом настоящего и будущего. На это и делают упор как аграрии, так и местные органы власти, оказывающие им поддержку. По официальным данным акимата Зайсанского района, в нынешнем году посевные площади в целом увеличились на 3224 гектара, что составляет 19,2 процента. Динамика роста важного показателя в аграрном секторе вызывает у аграриев и животноводов определённую веру в будущее отрасли, которая является для них основным источником доходов.

Диверсификация посевных площадей, как реальный из имеющихся в арсенале эффективных способов, выражается во внедрении новых культур. В последние годы фермеры и крестьяне успешно выращивают сою, а также другие очень выгодные сорта масличных. Конъюнктура цен на внешнем и внутреннем рынках в условиях пандемии благоприятна для экспорта маслосемян, а также растительного масла. В животноводстве отходы производства могут послужить в качестве энергетически ценной добавки к разным кормам. Не хотелось бы повторяться относительно производства проса, культивируемого в местных условиях на основе опыта соотечественников, которые вернулись на историческую родину из других стран и подняли дело на новую высоту.

Замечено давно, что зайсанские аграрии имеют свой опыт использования потенциала малогабаритной техники. Колёсные тракторы с полным шлейфом агрегатов для всех видов посевных работ и агротехнических мероприятий у владельцев используются на всю катушку. Они манёвренны, экономичны, оказывают меньшую нагрузку и давление на почву, предотвращают её переуплотнение. Недаром наряду с поставкой мини-техники из соседнего государства не так давно велась её совместная сборка на территории района.

Теперь, что касается больших объёмов и масштабов. Для них необходима вооружённость мощной техникой, и эта проблема решается закупкой её на основе лизинга и иных популярных, выгодных для сельчан госпрограмм. И до 2021 года хозяйства ещё пополнят свой технический парк.

Есть ещё один вопрос, непосредственно связанный с пашней и пастбищами, эффективным их использованием. В масштабе государства он обострился из-за бескормицы и безводья в южных, западных регионах нашей республики. Потому есть соответствующие поручения как на уровне области, так и конкретных районов, неселённых пунктов.

Подобная работа проводится в Зайсанском районе. В Государственный земельный фонд здесь было изъято 1875 га неиспользуемых земель у 39 крестьянских хозяйств. Эти участки передаются согласно всем законным процедурам, чтобы рачительные пользователи земель и пастбищ в полной мере с выгодой вовлекли в хозяйственный оборот.

Если сделать экскурс в прошлое, то совсем нелишне припомнить богатую практику применения водных ресурсов и гидротехнических сооружений. Влага, которая накапливается в искусственных водоёмах, и естественные природные источники живительной влаги представляют собой резерв повышения урожайности и отдачи гектара. В самом городе Зайсане и его окрестностях бетонные лотки для стремительного водного потока считались органичной составляющей частью местного архитектурного облика.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

Зайсанский район