Раскроем карты

В Восточно-Казахстанской области в рамках Единой карты индустриализации до 2025 года планируют реализовать 12 проектов.

На эти цели будет выделено 377 млрд тенге. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Марат Кабаков.

– В рамках проекта будет создано 3,7 тыс. рабочих мест. Отмечу, что из 12 проектов четыре будут реализованы в сельскохозяйственной отрасли, семь – в горно-металлургической, один – в логистике и ещё один – по предоставлению услуг ремонта грузовых авто, – сообщил Марат Кабаков. – В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию объектов по двум проектам на 28,8 млрд тенге, с созданием 112 рабочих мест. Один из них – уже функционирующий Автоматизированный мультикультурный маслоэкстракционный завод, производительностью до одной тысячи тонн в сутки. Здесь создано 92 рабочих места.

До конца 2022 года будет введён в эксплуатацию второй – «Комплекс по ремонту грузовых авто и строительно-дорожной спецтехники» на 18 млн тенге, с созданием 20 рабочих мест.

– С 2023 по 2025 год запланирована реализация десяти проектов на общую сумму более 348 млрд тенге, с созданием 3,6 тысячи рабочих мест, – проинформировал он. – К наиболее крупным из них относятся: строительство «Горно-обогатительного комбината в ВКО» ТОО «EastSmelting», создание «Комплекса по производству мяса» частной компании «EcoMeatVostok» и «Молочно-товарной фермы на 400 голов с полным циклом содержания КРС» ТОО «Фермерское хозяйство «СІБЕ». Дополнительно прорабатывается вопрос включения в Единую карту индустриализации нового проекта по созданию молочно-товарной фермы на 800 голов крупного рогатого скота, стоимостью 711,7 млн тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Вместе с тем приём заявок для включения проекта в Единую карту индустриализации осуществляется местным уполномоченным органом на постоянной основе.

– Следует подать заявку на включение проекта в Единую карту индустриализации по форме согласно приложению. Нужно также сдать утверждённые заявителем копии паспорта, плана-графика реализации проекта и документов, подтверждающих проработку финансирования, информацию по проекту, слайд-презентацию на одной странице, – пояснил Марат Кабаков. – В случаях, когда при реализации проекта требуется предоставление земельного участка, прилагается копия письма местных исполнительных органов соответствующей административно-территориальной единицы, подтверждающего наличие свободного земельного участка, а также копия акта предварительного выбора земельного участка с указанием координат местоположения и планируемой площади отвода под реализацию проекта. Отбор проектов в единую карту производится в соответствии с перечнем приоритетных товаров, утверждённых статьёй 26 Закона «О промышленной политике.

К тому же, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан создан штаб, который принимает решения по включению, исключению и утверждению основных параметров проектов. МИИР РК направляет решение штаба в местные исполнительные органы.

В завершение брифинга заместитель руководителя УПиИИР отметил, что проекты включаются в Единую карту индустриализации по итогам актуализации. Вопросы реализации проектов находятся на постоянном контроле.

Наргиз Еркінбекова