Расцветай, родной край

В Восточном Казахстане открыт летний трудовой сезон «Жасыл ел».

Школьники и студенты, молодёжь категории NEET этим летом смогут заработать и внести свой вклад в улучшение экологии региона. В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана дан старт семнадцатому летнему сезону трудовых отрядов «Жасыл ел».

Напомним, с 2005 года по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева стартовало движение «Жасыл ел», которое объединяет тысячи молодых людей, неравнодушных к родному краю. Каждый человек, участвующий в проекте, учится не только беречь природу и экологию, но и с пользой проводит время в команде единомышленников.

В этом году в ВКО свыше 1 200 молодых людей, проживающих в городах и районах области, будут трудоустроены в отряды «Жасыл ел». Для молодёжи от 16 до 29 лет это отличная возможность заработать, а также принести пользу своему городу или селу.

Фронт работы довольно обширный: посадка деревьев и цветов, полив и прополка, покос травы, санитарная очистка парков, скверов, берегов рек и водохранилищ. Молодые бойцы будут обеспечены спецодеждой. А за работу они смогут получить заработную плату в размере больше 75 тысяч тенге.

Как отмечает участница проекта, обладательница номинации «Лучший командир отряда — 2020» Анастасия Ходырева из Риддера, для молодых людей данный проект стал настоящей отправной точкой для развития, ведь это хорошая возможность заработать деньги, помочь родителям и благоустроить родной город.

– В «Жасыл ел» я участвую уже второй год. В прошлом году была волонтёром, мы помогали содержать в чистоте парки, а также оказывали помощь пожилым людям. Я учусь на эколога и думаю, что уже сделала большой вклад в свою будущую профессию. В этом году с радостью тоже буду принимать участие в озеленении, очистке парков, скверов. В общем, во всём, что может хоть немного улучшить нашу экологию, – сказала она.

Примечательно, что в рамках открытия летнего сезона трудовых отрядов жасылелевцы посадили цветы в парке «Нұрлы жол» и приняли участие в неформальной встрече «Green party», где обсудили вопросы экологии, озеленения и благоустройства городов и районов Восточного Казахстана. Кроме того, молодые люди дали старт международной акции «Одна река, одна судьба». По словам директора Молодёжного ресурсного центра Арайлым Есимбековой, благодаря данной акции будут очищены побережья рек региона.

– Акция стартует в Зайсанском районе. Наши молодые бойцы, активисты, волонтёры проведут там очистку побережья реки. Потом передадут эстафету Курчумскому району. Те, в свою очередь, – Катон-Карагайскому. Таким образом, в акции примут участие все города и районы области. Последним будет город Курчатов. Там трудовой отряд и волонтёры передадут акцию в Павлодарскую область. После чего планируем, что акция продолжится в России, – отметила Арайлым Керимбековна.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета