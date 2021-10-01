Ранняя диагностика

Онкологи приглашают женщин Восточного Казахстана пройти бесплатное обследование. Для этого направление от врачей поликлиник не требуется.

ВКО многопрофильный центр онкологии и хирургии проводит день открытых дверей по профилактике и раннему выявлению новообразований женской половой сферы, сообщила пресс-служба ВКОМЦОиХ.

Приём онкогинекологов будет проводиться в субботу, 2 октября, с 9.00 до 13.00, по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, поликлиника.

– Для обследования направление от врачей поликлиник не требуется, – отметили в пресс-службе. – Посетительницам необходимо иметь с собой лишь удостоверение личности и маску.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(705)853-11-77; 8(7232) 705-922; 8(7232) 742-698; 8(7232) 742-835.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников