Ранняя диагностика – шанс на выздоровление

Онкологи бесплатно обследовали за день более 400 человек. За консультацией обратились не только жители региона, но и граждане РФ.

В минувшую субботу в Многопрофильном центре онкологии и хирургии прошёл день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком.

Посетители онкоцентра получили бесплатную консультацию специалистов различных профилей, в том числе и заведующих клиническими отделениями медучреждения без направления врачей поликлиник.

– Предполагая, что население всегда живо откликается на приглашения принять участие в подобных мероприятиях, мы предусмотрели специальную систему навигации как для координаторов, так и для посетителей. Вместо обычных талонов выдавались цветные, по профилю приёма онкологов. Каждому профилю соответствовал определённый цвет талона, а у двери кабинета висели воздушные шары такого же цвета. Координаторы сопровождали каждого пациента до нужного врача, – сообщила директор онкоцентра Гульмира Сагидуллина.

В течение четырёх часов медики приняли свыше 400 человек. На обследование пришли целыми семьями жители областного центра, приехали из Глубоковского, Уланского, Шемонаихинского районов, городов Алтай и Риддер. Более того, за консультацией обратилась супружеская пара, приехавшая в гости в Усть-Каменогорск из российского города Магадана, приняли и их.

По сведениям пресс-службы онкоцентра, в этот день было проведено 33 УЗИ-обследования, взято 79 мазков и соскобов на онкоцитологию. Это позволило выявить 13 подозрений на злокачественные новообразования, 42 предраковых состояния, а также 189 прочих заболеваний, не связанных с онкологией.

Во время приёма были строго соблюдены необходимые противоэпидемиологические меры – социальная дистанция, обработка рук, термометрия, дезинфекция всех поверхностей, работали бактерицидные рециркуляторы воздуха. Тем, у кого не было маски, её выдавали при входе. Желающие также могли измерить артериальное давление.

– День открытых дверей в онкоцентре стараюсь посещать регулярно, – поделилась впечатлениями одна из посетительниц. – Не считаясь со своим временем, медики стараются организовать очень полезное для людей мероприятие. Здесь работает профессиональная, слаженная команда высококлассных специалистов. Они не просто проводят диагностику, но и стараются ответить на все интересующие вопросы, морально поддержать, снять у посетителей излишнюю тревожность. Спасибо им за это!

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы МЦОиХ