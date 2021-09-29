Раков свистнул

Свыше 60 килограммов раков без соответствующей документации на перевозку груза обнаружили сотрудники полиции в автомобиле восточноказахстанца.

Инцидент произошёл в середине сентября на 25-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. При патрулировании трассы экипажем ПА 433 батальона патрульной полиции ДП ВКО в составе Ерзата Нурдыбаева, Айдына Советханова и Асета Кизатова был остановлен автомобиль Mitsubishi. Управлял транспортом 45-летний мужчина.

В салоне авто было обнаружено и изъято пять мешков с раками. Общий вес находки – 66 килограммов. Нанесённый ущерб государству составил более 230 тысяч тенге.

– У гражданина отсутствовали соответствующие документы на перевозимый груз. Мужчина пояснил, что выловил раков на озере Шыбындыколь Уланского района для личного потребления, – сообщила пресс-служба Департамента полиции ВКО.

Собранный материал направлен в Зайсан-Иртышскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства для привлечения нарушителя к ответственности.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДП ВКО