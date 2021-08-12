Районы, кварталы, жилые массивы

В регионе намерены наращивать объёмы строительства коммерческого жилья. При этом прерогатива будет отдана надёжным застройщикам, зарекомендовавшим себя на отраслевом рынке.

Основная задача государства – решать социальные проблемы граждан, обеспечивать их права. Поэтому руководство региона делает акцент на том, чтобы за счёт бюджетных средств возводить социальное жильё. Однако это совсем не означает, что коммерческие проекты не востребованы. Спрос на недвижимость в области имеет тенденцию к росту – сказывается увеличение доходов населения и желание людей улучшить свои жилищные условия.

Актуальные вопросы жилищного строительства были рассмотрены на очередном совещании, прошедшем под руководством акима ВКО Даниала Ахметова. По информации пресс-службы акима области, проанализировав текущую ситуацию в строительной сфере, глава региона отметил, что возведение коммерческого (инвестиционного) жилья – одно из перспективных направлений. Спрос у населения на качественную жилплощадь растёт с каждым годом. Если в 2019 году в регионе было возведено всего 32 тысячи кв. м такого жилья, то в этом году планируется сдать в 7,5 раза больше.

Даниал Ахметов обратил внимание на то, что наряду с бюджетным жильём растёт спрос на квартиры от частных застройщиков. Восточный Казахстан в этом плане является инвестиционно привлекательным: отсутствие земельного дефицита, есть возможности для крупных, комплексных проектов, низкая конкуренция.

В связи с этим аким области поручил Управлению строительства, архитектуры и градостроительства ВКО составить план возведения коммерческого жилья на ближайшие пять лет.

– Необходимо предусмотреть механизмы, позволяющие выбирать для застройки региона только надёжные компании с большим опытом работы и доказанной финансовой состоятельностью, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Если государство предоставляет преференции, то и строительные фирмы должны ответственно подходить к реализации проектов и быть надёжными партнёрами.

Под преференциями подразумеваются новые подходы к сотрудничеству с частными застройщиками: государство даёт уже разработанные типовые проекты и земельные участки с готовой инженерно-коммунальной инфраструктурой, а от строительных фирм требуются инвестиции, порядок на стройплощадках и точное соблюдение сроков завершения работ.

В настоящий момент местной властью подготовлена проектно-сметная документация на возведение 34 жилых домов в микрорайонах «Нұрлы Жол» и «Спорт». В ближайших планах – строительство возле объездных дорог, а также возведение коммерческого жилья в других городах и районах Восточного Казахстана.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос реконструкции и модернизации котельных в районах области. Устаревшие мощности в большинстве своём исчерпали свои ресурсы. Чтобы привести их в соответствие с сегодняшними потребностями, нужны немалые финансовые вливания.

По мнению отраслевых специалистов, в некоторых случаях рациональнее построить новые и современные котельные, чем проводить реконструкцию старых объектов. Пример тому – возведение в посёлке Глубокое теплоисточника нового поколения. Предполагается, что коммунальный объект будет отличаться высокотехнологичностью, экономичностью и безопасностью для окружающей среды и работающих на нём людей.

– Если данный проект, реализуемый казахстанско-турецкой компанией, хорошо зарекомендует себя, аналогичные теплоисточники будут строиться и в других районах, – отметил Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников