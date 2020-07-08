Радужные перспективы

Жизнь в поселках Восход и Водный в ближайшее время существенно изменится. Здесь приступают к работам по масштабному благоустройству.

Представители отдела транспорта и автомобильных дорог Семея, городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции встретились с жителями поселка Восход, которые ранее записали видеообращение с просьбой решить наболевшие вопросы.

По словам жителей, в поселке нет уличного освещения, разбиты все дороги, переполнена школа, отсутствует детский сад и недалеко от жилого массива разрастается неорганизованная свалка. На встрече руководитель городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Амантай Утельбаев рассказал, какая предстоит работа по благоустройству населенного пункта.

В поселке начнется строительство средней школы на 1200 мест. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,2 млрд тенге. Срок строительства – около двух лет. Появится и детский сад на 320 мест. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций к зданию детского сада.

Так как в поселке отсутствует централизованное теплоснабжение, будет построена котельная на твердом топливе. Ее мощности хватит и на запланированные школу и детский сад. Также рассмотрен проект реконструкции водопроводных сетей с подведением их к этим новым объектам.

– Выделены средства на магистральную сеть. Также будет разработана ПСД на внутриквартальную сеть поселков Восход и Водный, – сообщил Амантай Утельбаев. – Колонок не будет, к 2023 году планируем на каждой улице не только провести водопровод, но и обеспечить подключение к каждому дому.

В этом году сделают освещение на улицах Предгорная и Заливная. С несанкционированной свалкой вопрос тоже решается. По городу много таких точек. Мусор вывозят, но свалки вновь появляются.

– Нужно проработать этот вопрос совместно с участковым, – пояснил Амантай Утельбаев. – Жители должны иметь договоры на вывоз ТБО. Мы не можем тратить средства на вывоз мусора с несанкционированных свалок. На эти деньги лучше оборудовать дополнительные площадки для детей и спортивные воркауты для подрастающего поколения.

Завершить разработку ПСД по строительству внутриквартальных водопроводных сетей планируется весной 2021 года. После чего будут запрошены средства на реализацию проекта по обеспечению питьевой водой поселка Восход.

Мария Щетинина

Семей