Юные таланты из Курчатова стали лауреатами международного онлайн-конкурса.

Организатором творческого онлайн-конкурса «Радуга талантов» стал Международный центр развития ASIA EDUCATION (г. Нур-Султан).

– Конкурс направлен не только на повышение профессиональной активности педагогов и учащихся, он также формирует мотивацию к творческой деятельности, – отметила руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – Рады, что нашим ребятам удалось блеснуть своими талантами.

По итогам конкурсной комиссии две девочки из Курчатова, посещающие творческий кружок, заняли призовые места в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Так, Гульдария Шакерова стала лауреатом первой степени, а Еркежан Кулкешова – второй. Руководитель-наставник девочек Айгерим Токенова гордится достижениями своих воспитанниц.

Ева Ким

Курчатов

Фото иллюстрационное