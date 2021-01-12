Радостное событие 

10 января этого года навсегда войдёт в историю страны как день консолидации, единения и согласия казахстанцев. Ведь парламентские выборы – важный этап в развитии независимого Казахстана. А для 45 семей Восточно-Казахстанской области день выборов ознаменовался ещё одним радостным событием – рождением детей.

У семьи Айгуль Мейрамбаевой теперь ежегодно будет праздник 10 января. Ведь в этот день на свет появился их сын. Возможность проголосовать Айгуль была предоставлена в родильном блоке в Центре матери и ребёнка.

– Впервые для меня голосование прошло в стенах роддома. В этот день на свет появился наш сын весом 3420 граммов. Сейчас мы с малышом чувствуем себя хорошо. Благодарю за возможность сделать свой выбор, ведь мы голосуем за светлое будущее своих детей, – говорит женщина.

Всего в этот день в стенах Центра матери и ребенка проголосовало 210 женщин, в том числе не только родильницы и беременные, но и мамы, находящиеся по уходу за детьми, получающими стационарное лечение.

Всего 10 января в Восточном Казахстане родились 24 девочки и 21 мальчик.

Дарья Антон

Фото из открытых источников