Выборы-2021

Радостное событие 

12.01.2021
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10 января этого года навсегда войдёт в историю страны как день консолидации, единения и согласия казахстанцев. Ведь парламентские выборы – важный этап в развитии независимого Казахстана. А для 45 семей  Восточно-Казахстанской области день выборов ознаменовался ещё одним радостным событием – рождением детей. 

У семьи Айгуль Мейрамбаевой теперь ежегодно будет праздник 10 января. Ведь в этот день на свет появился их сын. Возможность проголосовать Айгуль была предоставлена в родильном блоке в Центре матери и ребёнка.  

– Впервые для меня голосование прошло в стенах роддома. В этот день на свет появился наш сын весом 3420 граммов. Сейчас мы с малышом чувствуем себя хорошо. Благодарю за возможность сделать свой выбор, ведь мы голосуем за светлое будущее своих детей, – говорит женщина.  

Всего в этот день в стенах Центра матери и ребенка проголосовало 210 женщин, в том числе не только родильницы и беременные, но и мамы, находящиеся по уходу за детьми, получающими стационарное лечение. 

Всего 10 января в Восточном Казахстане родились 24 девочки и 21 мальчик. 

Дарья Антон 

Фото из открытых источников

12.01.2021
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