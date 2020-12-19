Радостное новоселье 

Ключи от новых домов получили многодетные семьи района Алтай.

День независимости Республики Казахстан для восьми многодетных семей в этом году стал особенным – они обрели собственное жильё. Аким района Алтай Каликан Байгонусов поздравил счастливых новосёлов с праздником и в торжественной обстановке вручил ключи от новых домов.

– С момента обретения независимости в нашей стране реализуются государственные программы по обеспечению социальной поддержки всех категорий граждан, – сказал Каликан Байгонусов. – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание повышению качества жизни населения. Сегодня в такой замечательный праздник мы с вами отмечаем значимое событие – ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

Добавим, что всего в этом году по государственной программе «Нұрлы жер» в Алтае построили 14 индивидуальных жилых домов, которые уже обрели своих хозяев.

Также в рамках празднования Дня независимости медицинским работникам, учителям, работникам предприятий, активистам вручили медали, грамоты и благодарственные письма за весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие района, а также плодотворную общественную деятельность.

Александра Исаева

Район Алтай