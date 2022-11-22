Радость в микрорайоне Куаныш

В Аягозском районе состоялась торжественная церемония вручения ключей от домов нуждающимся гражданам.

Новоселье – большая радость, особенно если это долгожданное событие. В минувшие выходные счастье от обретения собственного жилья испытали несколько жителей Аягозского района. В микрорайоне Куаныш в Аягозе прошло вручение нуждающимся гражданам ключей от 29 домов.

– Жильё было предоставлено лицам с инвалидностью I, II группы, гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, неполным семьям, а также тем, чьё жильё признано аварийным, – отметили в акимате Аягозского района.

В церемонии вручения ключей приняли участие заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, аким района Сеилбек Искаков и аксакалы, которые поздравили новосёлов с этим радостным событием. Звучало много добрых и тёплых пожеланий в их адрес. В ходе мероприятия также провели традиционные народные обряды – шашу и бата.

В свою очередь новосёлы не могли сдерживать нахлынувшие эмоции и искренне благодарили всех причастных.

После завершения торжественной части они пригласили представителей местных исполнительных органов осмотреть вместе с ними новые дома.

Ания Есмухамет

Аягозский район