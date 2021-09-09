Радость новоселья

В Абайском районе 22 многодетные и малообеспеченные семьи получили ключи от нового жилья.

Одиннадцать двухквартирных жилых домов были построены в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток», инициированной акимом ВКО Даниалом Ахметовым. Заветные ключи новосёлам вручил аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов.

– В нашем независимом государстве на первый план поставлено улучшение благосостояния населения и формирование благоприятной среды для жизни граждан. В том числе большую помощь государство оказывает представителям социально уязвимых слоёв населения, – отметил глава района.

Он напомнил, что в прошлом году при поддержке главы региона в селе Караул завершили строительство двухквартирных домов по программе «Одноэтажный Восток» и капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся по улице Мамая. В результате новоселье отпраздновали 47 семей.

По словам акима района, «Одноэтажный Восток» придал новый импульс решению жилищного вопроса.

– На протяжении многих лет стояли в очереди на получение жилья. Благодаря государственной поддержке мы стали обладателями долгожданного дома. Выражаем всем глубокую признательность, – говорит многодетная мать Асель Гизатова.

Добавим, до конца текущего года жильём будут обеспечены ещё десять многодетных и малообеспеченных семей.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район