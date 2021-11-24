Вести из районов

Радость новоселья

24.11.2021
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В рыбацком селе Аксуат Курчумского района большим событием стало новоселье четырёх многодетных семей.  

Два двухквартирных дома для них были построены в рамках программы «Одноэтажный Восток». Новостройки из белого кирпича выросли у въезда в село. Каждая семья стала обладательницей 108 квадратных метров жилья. День новоселий превратился в большой праздник для семей рыбаков. В сельском клубе организовали концертную программу, в которой приняли участие местные артисты.

По информации отдела строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района, в нынешнем году в рамках программы «Одноэтажный Восток» в районе построено 10 двухквартирных домов: два в Аксуате, три в Курчуме и пять в Маркаколе. Новоселье в Маркаколе намечено на 17 декабря, в дни празднования 30-летия Независимости страны.  

В Курчуме, кроме уже отстроенных трёх домов, подняты стены ещё шести. Заселение всех новостроек в райцентре запланировано в следующем году.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

24.11.2021
337

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