Ради будущего

Участники декабрьских событий 1986 года встретились со студентами Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.

Встреча между членами общественного объединения «Желтоксан 86» и молодёжью под названием «Желтоқсан оқиғасы – тәуелсіздік бастауы» состоялась в стенах университета.

Беседовали со студентами участники декабрьских событий Раушан Дарибаева и Айнаш Чингалиева, которые в 1986 году учились на втором курсе в Усть-Каменогорском педагогическом университете. Сегодня они с трепетом и слезами на глазах вспоминают о тех временах, когда им приходилось испытывать трудности за протест против решений властей.

– Декабрьские события оставили неизгладимый след в нашем сознании. Это никогда не должно быть забыто, потому что столько молодых людей рисковали собой, борясь за будущее своей страны! – говорит Раушан Дарибаева.

На данный момент она является учителем начальных классов средней школы № 1 города Усть-Каменогорска. А Айнаш Чингалиева занимается частным бизнесом. Обе были сокурсницами Сабиры Мухамеджановой, которая стала жертвой декабрьских событий. Их осудили и официально реабилитировали только в этом году. Оправдали спустя 35 лет и Сабиру Мухамеджанову.

– Я не жалею, что приняла участие в этом событии, наоборот, всё пережитое помогло обрести независимость, – сказала одна из героинь.

Встреча была познавательной для студентов. Ребята глубоко прониклись событиями давно ушедших лет, когда на плечи таких же студентов, как они сейчас, легло бремя ответственности за свою собственную судьбу и судьбу народа.

Завершилось мероприятие постановкой «Тәуелсіздікке арнау» в исполнении артистов студенческого театра «Шабыт».

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова