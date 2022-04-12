Рациональное зерно

Ряд публикаций в СМИ о приостановлении деятельности мукомольных предприятий ввиду дефицита сырья подогрели массу слухов о повышении цен на муку и хлеб.

В Министерстве сельского хозяйства РК заверили, что дефицита сырья и предпосылок для подорожания хлеба в Казахстане нет.

В настоящее время по стране насчитывается около 120 тысяч тонн муки, а в резервах Продовольственной контрактной корпорации хранится около 800 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК Назгуль Хатепова во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В случае дефицита сырья на мукомольных предприятиях в отдельных регионах либо в случае резкого повышения цены на зерно, будет подключаться программа по субсидированию стоимости зерна, которая направляется из ресурсов Продкорпорации.

Министерство сельского хозяйства РК не прогнозирует значительного роста цен на социально значимые продукты, в том числе на муку и хлеб.

Дарья Антон

Фото из открытых источников