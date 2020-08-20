Работой обеспечены

В Бескарагайском районе в 2020 году по программе «Дорожная карта занятости» выделено 531,2 млн тенге на ремонтно-строительные работы в рамках реализации 27 проектов. На сегодняшний день почти все они завершены.

Это реконструкция сетей водопровода, шесть проектов по текущему ремонту объектов образования, два – по реставрации объектов культуры, семь – по среднему ремонту улиц, три – по устройству футбольного поля с искусственным покрытием, восемь – по уличному освещению. Около 90 процентов работ уже закончено.

– Самое важное, что благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости» были созданы новые рабочие места, и это позволило нам обеспечить работой 162 человека, – говорит руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Из них 92 человека были направлены через Бескарагайский районный центр занятости населения.

После ввода в эксплуатацию трёх объектов 12 человек трудоустроят на постоянные рабочие места.

Ева Ким

Бескарагайский район