Работают круглосуточно

В Риддере усилиями ремонтных бригад и штаба по ликвидации ЧС восстанавливается работа на ТЭЦ.

Как сообщает штаб по ликвидации ЧС в Риддере, все запланированные ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ в настоящее время идут в полном соответствии с ранее составленными графиками.

В помощь 12 работающим в круглосуточном режиме бригадам прибыли энергетики и киповцы Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, которые займутся регулировкой агрегатов на теплоэлектроцентрали в Риддере. Кроме того, ещё 30 специалистов из числа рабочих промышленных предприятий «Терезе» и «ВК Инвест Инжиниринг» – для проведения ремонтно-восстановительных работ.

На сегодня на теплоцентрали в работе три котла – № 1 и № 3 среднего давления, а также котёл № 6 высокого давления. Ремонтные бригады полным ходом ведут ремонтно-восстановительные работы котлоагрегата № 4 высокого давления, в ближайшее время намечено их завершение.

Параллельно с восстановительными работами шла заготовка мазута. На текущий момент на ТЭЦ хранится 260 тонн мазута. И уже к исходу 14 ноября ожидалось прибытие дополнительных пяти вагонов с жидким топливом.

Сообщается, по состоянию на 14 ноября, температура в теплосети составляет 55°С на подаче и 42°С на обратке, температура наружного воздуха в Риддере вчера была на отметке +7°С, при среднесуточной температуре +1°С.

Улучшение показателей теплоснабжения позволило снять режим онлайн-обучения в школах. Уже в понедельник учащиеся и педагоги вернулись в родные классы. Однако пока уроки в школе сокращены до 30 минут, а перемены длятся не более пяти минут. Также в городе заработали все детские сады.

Напомним, в Риддере сохраняется режим ЧС до полной стабилизации работы городской системы теплоснабжения. Под руководством акима области Даниала Ахметова на месте в режиме 24/7 работает штаб по ликвидации ЧС, который координирует ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ.

Екатерина Гуляева